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Соседи обзавидуются: как вырастить сладкие арбузы прямо на вашем балконе

2:26
Садоводство

Выращивание арбузов дома — это не только возможно, но и увлекательно. Даже если у вас есть только балкон или небольшой дворик, вы можете наслаждаться сладкими плодами собственного труда. Вот пошаговое руководство, как вырастить арбузы в домашних условиях:

Арбузы
Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбузы

Выбор места

Арбузы любят солнце. Им необходимо 8-10 часов солнечного света в день и хорошо дренированная почва с pH от 6,0 до 7,0. Даже на балконе можно создать подходящие условия, используя контейнеры с качественным грунтом.

Подготовка почвы

Перед посадкой обогатите почву компостом или перепревшим навозом за 2-3 недели до посева. Избегайте использования свежего навоза, так как он может повредить молодые корни.

Посев семян

  • В помещении: Начните посев за 6-8 недель до последнего ожидаемого заморозка. Используйте торфяные горшочки, обеспечьте достаточное освещение и поддерживайте влажность почвы.

  • На улице: В теплых регионах сейте семена прямо в почву на глубину около 2,5 см, оставляя между ними 90-120 см.

Полив

Арбузы требуют регулярного полива, особенно во время формирования плодов. Обеспечьте 2,5-5 см воды в неделю, поливая у основания растения, чтобы избежать заболеваний листьев.

Опыление и уход за плетями

Арбузы имеют мужские и женские цветки на одном растении. Для успешного опыления привлекайте пчел и других опылителей. Вы также можете вручную перенести пыльцу с мужских цветков на женские.

Защита от вредителей и болезней

Используйте укрывной материал для защиты молодых растений от вредителей. Применяйте органические средства, такие как масло нима или инсектицидное мыло, для борьбы с насекомыми. Регулярно осматривайте растения на наличие признаков заболеваний и удаляйте пораженные листья.

Сбор урожая

Арбузы созревают за 60-90 дней. Признаки зрелости:​

  • Желтоватое пятно на нижней стороне плода.​

  • Сухой и коричневый усик рядом с плодом.​

  • Глухой звук при постукивании по арбузу.​

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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