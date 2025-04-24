Соседи обзавидуются: как вырастить сладкие арбузы прямо на вашем балконе

Выращивание арбузов дома — это не только возможно, но и увлекательно. Даже если у вас есть только балкон или небольшой дворик, вы можете наслаждаться сладкими плодами собственного труда. Вот пошаговое руководство, как вырастить арбузы в домашних условиях:
Арбузы любят солнце. Им необходимо 8-10 часов солнечного света в день и хорошо дренированная почва с pH от 6,0 до 7,0. Даже на балконе можно создать подходящие условия, используя контейнеры с качественным грунтом.
Перед посадкой обогатите почву компостом или перепревшим навозом за 2-3 недели до посева. Избегайте использования свежего навоза, так как он может повредить молодые корни.
В помещении: Начните посев за 6-8 недель до последнего ожидаемого заморозка. Используйте торфяные горшочки, обеспечьте достаточное освещение и поддерживайте влажность почвы.
На улице: В теплых регионах сейте семена прямо в почву на глубину около 2,5 см, оставляя между ними 90-120 см.
Арбузы требуют регулярного полива, особенно во время формирования плодов. Обеспечьте 2,5-5 см воды в неделю, поливая у основания растения, чтобы избежать заболеваний листьев.
Арбузы имеют мужские и женские цветки на одном растении. Для успешного опыления привлекайте пчел и других опылителей. Вы также можете вручную перенести пыльцу с мужских цветков на женские.
Используйте укрывной материал для защиты молодых растений от вредителей. Применяйте органические средства, такие как масло нима или инсектицидное мыло, для борьбы с насекомыми. Регулярно осматривайте растения на наличие признаков заболеваний и удаляйте пораженные листья.
Арбузы созревают за 60-90 дней. Признаки зрелости:
Желтоватое пятно на нижней стороне плода.
Сухой и коричневый усик рядом с плодом.
Глухой звук при постукивании по арбузу.
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!