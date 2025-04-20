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Этот сорняк душит ваши розы: как избавиться от проблемы за копейки

1:35
Садоводство

Вьюнок полевой — один из самых агрессивных сорняков, способный буквально задушить розовые кусты. Его корни проникают на глубину до 3 метров, а семена сохраняют жизнеспособность в почве до 50 лет. Однако существуют простые и доступные методы борьбы с этим растением.

Эффективные способы борьбы с вьюнком

1. Соль

Посыпьте обычную поваренную соль вокруг сорняка, избегая попадания на культурные растения. Соль "законсервирует" корни вьюнка, и растение погибнет. Этот метод эффективен, но требует осторожности, чтобы не повредить соседние растения.

2. Кипяток

Поливайте место, где растёт вьюнок, кипятком 2-3 раза в неделю. Через месяц сорняк ослабнет и погибнет. Важно соблюдать осторожность, чтобы не обжечь культурные растения.

3. Уксус

Если вьюнок уже оплёл розовый куст, аккуратно обрежьте его стебли у земли и смажьте срезы уксусом. Кислота проникнет в корни и уничтожит растение. Будьте внимательны, чтобы уксус не попал на розы.

4. Бархатцы

Посадите бархатцы рядом с розами. Их запах отпугивает большинство сорняков, включая вьюнок, и помогает сохранить клумбы чистыми без дополнительных усилий.

5. Мульчирование

Засыпьте землю вокруг роз древесной корой. Это затруднит прорастание сорняков и поможет сохранить влагу в почве.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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