Этот сорняк душит ваши розы: как избавиться от проблемы за копейки

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вьюнок полевой — один из самых агрессивных сорняков, способный буквально задушить розовые кусты. Его корни проникают на глубину до 3 метров, а семена сохраняют жизнеспособность в почве до 50 лет. Однако существуют простые и доступные методы борьбы с этим растением.

Эффективные способы борьбы с вьюнком

1. Соль

Посыпьте обычную поваренную соль вокруг сорняка, избегая попадания на культурные растения. Соль "законсервирует" корни вьюнка, и растение погибнет. Этот метод эффективен, но требует осторожности, чтобы не повредить соседние растения.​

2. Кипяток

Поливайте место, где растёт вьюнок, кипятком 2-3 раза в неделю. Через месяц сорняк ослабнет и погибнет. Важно соблюдать осторожность, чтобы не обжечь культурные растения.​

3. Уксус

Если вьюнок уже оплёл розовый куст, аккуратно обрежьте его стебли у земли и смажьте срезы уксусом. Кислота проникнет в корни и уничтожит растение. Будьте внимательны, чтобы уксус не попал на розы.​

4. Бархатцы

Посадите бархатцы рядом с розами. Их запах отпугивает большинство сорняков, включая вьюнок, и помогает сохранить клумбы чистыми без дополнительных усилий.​

5. Мульчирование

Засыпьте землю вокруг роз древесной корой. Это затруднит прорастание сорняков и поможет сохранить влагу в почве.​

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

