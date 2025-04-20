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Огород без ошибок: какие растения нельзя подкармливать навозом

3:03
Садоводство » Советы

Навоз — это традиционное удобрение, известное своими полезными свойствами для почвы и растений. Однако, несмотря на его достоинства, не все огородные культуры могут получать пользу от навозного удобрения. В этой статье мы рассмотрим три культуры, которые не рекомендуется подкармливать навозом.

Сад, огород
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород

Помидоры

Помидоры, будучи одной из самых популярных овощных культур, не нуждаются в использовании навозного удобрения. Причины:

  • Слишком много азота: навоз содержит высокое количество азота, что может привести к избытку этого элемента в почве. Избыточный азот может вызвать интенсивный рост листвы в ущерб плодам, что приведет к низкому урожаю.
  • Повышенный риск заболеваний: помидоры, подкармливаемые навозом, подвержены заболеваниям, таким как фитофтороз, поскольку навоз может содержать патогенные микроорганизмы.

Лучше всего использовать компост или сбалансированные минеральные удобрения для помидоров, что поможет обеспечить оптимальный баланс питательных веществ.

Редис

Редис — это культура, которая быстро растет и продуктивна в короткий срок. Подкормка его навозом также не рекомендуется:

  • Перегрев почвы: навоз может увеличивать температуру почвы, что негативно скажется на быстром росте редиса. Высокая температура может привести к образованию деревянистых и горьких корнеплодов.
  • Замедление роста: поскольку редис любит легкую и хорошо проветриваемую почву, применение навоза может сделать её тяжелой и плотной, замедляя рост корнеплодов.

Для редиса подходят органические удобрения в виде компоста или перегноя, которые обеспечат растения всеми необходимыми элементами и создадут благоприятные условия для роста.

Укроп

Укроп — это ароматная пряная культура, которую также не рекомендуется подкармливать навозом:

  • Обильный рост зелени: навоз может вызвать слишком интенсивный рост зелени в ущерб аромату и вкусу укропа. Это негативно влияет на качество растения и сбивает с толку садовода при сборе урожая.
  • Сильный запах: поскольку укроп используется в кулинарии, неприятный запах, исходящий от разлагающегося навоза, может испортить вкус зелени.

Для укропа лучше использовать легкие компостные смеси или специальные удобрения для зелени, которые не будут нарушать его вкусовые качества.

Хотя навоз является отличным удобрением для многих огородных культур, его применение не всегда целесообразно. Помидоры, редис и укроп — это те культуры, которые могут пострадать от избытка азота и перегрева почвы. Чтобы получить хороший урожай и сохранить урожайность, лучше выбирать альтернативные виды удобрений, которые лучше подойдут для конкретных растений и помогут избежать негативных последствий.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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