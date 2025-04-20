Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выглядеть моложе на пять лет — реально! Просто попробуйте биоревитализацию
Татуин реален: что нашли ученые в далеком космосе
Станислав Садальский рассказал, как лечит пяточную шпору
Пушистый комок нервов: почему кошка вздрагивает от малейшего шума — и как ей помочь
Хищная нить среди травы: смертельная ловушка для собак и кошек
Один пропущенный сон — и тело уже запускает цепную реакцию сбоев
Купили аккумулятор будущего, а получили вечный страх дыма из-под капота
Герметичность и сохранение витаминов: почему консервы могут быть полезнее, чем вы думаете
Природный оазис рядом с мегаполисом: что скрывает дельта Тигре

Простые способы навсегда избавиться от муравьёв в вашем огороде

3:04
Садоводство » Вредители и болезни

Муравьи — это не только трудолюбивые создания, но и порой настоящая напасть для садоводов. Хотя они сами по себе не наносят значительного ущерба растениям, их присутствие может привести к излишнему развитию других вредителей, таких как тля. Если вы хотите избавиться от муравьев в своем огороде и защитить свою растительность, в этой статье мы поделимся двумя проверенными методами.

Южный огненный муравей
Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Южный огненный муравей

Метод 1: Применение натуральных репеллентов

Натуральные репелленты не только эффективны, но и безопасны для вашего огорода и окружающей среды. Вот несколько простых рецептов:

Использование уксуса

Уксус — один из самых простых и доступных способов отпугнуть муравьев:

  • Приготовление раствора: смешайте равные части уксуса и воды в распылителе.
  • Применение: обрызгайте места, где вы заметили муравьев, а также входы в их гнезда. Запах уксуса отпугнет насекомых и заставит их покинуть вашу территорию.

Лавровый лист

Лавровый лист также может служить хорошим средством для отпугивания муравьев:

  • Разложите сушеные лавровые листья вокруг участка, где вы хотите предотвратить появление муравьев.
  • Вы также можете приготовить настой из лавровых листьев, добавив несколько листьев в горячую воду, дать настояться, а затем полить им грядки и места обитания муравьев.

Метод 2: Применение ловушек

Если натуральные репелленты не помогли, существует множество способов создания ловушек для борьбы с муравьями.

Сахарно-бураковая ловушка

Эффективная ловушка для муравьев может быть приготовлена с использованием сахара и буры:

  • Ингредиенты: смешайте 1 часть буры и 2 части сахара с небольшим количеством воды для получения пастообразной массы.
  • Применение: нанесите полученную массу в небольшие контейнеры и разместите их в местах, где вы наблюдали муравьев. Сахар привлечет их, а боевой эффект буры поможет уничтожить колонию.

Борная кислота и вода

Это еще одна проверенная ловушка для муравьев, которая демонстрирует отличные результаты:

  • Приготовление: смешайте 1 чайную ложку борной кислоты с 1/3 стакана сахара и 2 стаканами воды. Это создаст сладкий раствор, который привлечет муравьев.
  • Использование: наполните небольшие контейнеры этим раствором и установите их в местах, где вы заметили муравьев. Муравьи перенесут раствор в свои гнезда, и это поможет избавиться от колонии.

Муравьи могут стать настоящей головной болью для садоводов, но, соблюдая представленные методы, вы сможете избавиться от этих насекомых навсегда. Натуральные репелленты и ловушки — это эффективные и безопасные способы контроля численности муравьев в вашем огороде. Оборачивайте борьбу с муравьями в удовольствие, и ваш сад станет местом для радости и гармонии!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Миллионы гектаров — и всё ради них: тигры живут почти на воле, но за ними следят каждый день
Домашние животные
Миллионы гектаров — и всё ради них: тигры живут почти на воле, но за ними следят каждый день Аудио 
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Авто
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы Аудио 
От нуля до триллиона: строится горно-обогатительный комбинат в самом суровом регионе России
Экономика и бизнес
От нуля до триллиона: строится горно-обогатительный комбинат в самом суровом регионе России Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Праздник из ничего: готовим яркий салат из простых продуктов
Не рискуйте домом: какие деревья нельзя сажать ближе 10 метров
Как избавиться от известкового налёта в унитазе: дешёво, просто и эффективно
Как избавиться от известкового налёта в унитазе: дешёво, просто и эффективно
Последние материалы
Эксклюзивное мороженое Дубай за 30 долларов: лакомство можно будет попробовать только 26 апреля
Собчак высказалась о нежностях с сыном Платоном: пубертат не начался
Мы не одни: явные признаки жизни обнаружены в космосе
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Кожа блестит, шелушится или сохнет? Возможно, всё дело в неправильной текстуре уходового средства
Почему собака лижет вам ноги: ласка, инстинкт или тревожный звонок
Клубни размером с кулак: как добиться богатого урожая картофеля
Смотри, но не страдай: как защитить зрение в цифровую эпоху
Луковые кольца в кляре: секретный рецепт, который покорит любого гурмана
Когда каждый литр — иллюзия: заправки научились воровать даже при полной оплате
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.