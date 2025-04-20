Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чесночный соус, который заставит вас забыть обо всём: секретный рецепт ливанской кухни
Три цвета, которые будут на пике популярности в 2025 — и они шикарны
Почему Александр Шоуа отказывает талантливым певицам: неожиданные критерии отбора
27,6% акций Ozon выкуплены! Разбираем детали
Всего одна пробежка: вот как часовая тренировка снижает риск смерти от болезней сердца
Интерьер, который приносит доход: неожиданный подход к инвестициям
Рак будет побежден: необычное решение ученых
Оспа обезьян в ЮАР: что нужно знать туристам прямо сейчас
Важные советы для огородников: успешная подготовка семян фасоли

Вишня против сливы: чем вишня превосходит своего конкурента

3:44
Садоводство » Советы

Вишня и слива — это популярные фруктовые деревья в садах многих дачников. Обе культуры способны приносить сладкие, сочные плоды, но часто садоводы замечают, что вишня, при надлежащем уходе и подкормке, может быть гораздо крупнее и вкуснее, чем слива.

Почему вишня превосходит сливу?

Вишня и слива имеют разные потребности в питательных веществах и условиях роста. Вишня предпочитает более кислую почву и не так чувствительна к недостатку влаги, как слива. Кроме того, вишня требует больше определенных микроэлементов, которые влияют на размер и вкус плодов. Однако именно правильное питание и уход могут значительно улучшить характеристики этих растений.

Секретная подкормка: что это?

Некоторые садоводы используют секретную подкормку, которая помогает вишне получить все необходимые вещества для активного роста и формирования крупных, сладких плодов. Эта подкормка состоит из смеси органических и минеральных компонентов, которые стимулируют развитие корневой системы и увеличивают урожайность.

Основные составляющие секретной подкормки:

  1. Перегной или компост: обеспечивает растения органическими веществами и улучшает структуру почвы. Это основа подкормки.
  2. Зола: источник калия, который способствует увеличению размеров плодов и улучшает их вкус.
  3. Костная мука: отличный источник фосфора, который обеспечит здоровое развитие корней и наращивание завязей.
  4. Микроэлементы: бор, магний и цинк — важные элементы, способствующие улучшению цветения и завязыванию плодов.

Как применять секретную подкормку?

Подготовка смеси

Смешайте равные части перегноя или компоста, золы и костной муки в ведре. Добавьте небольшое количество микроэлементов, следуя указаниям на упаковке.

Время применения

Лучшее время для внесения подкормки — весной, когда почва начинает прогреваться и начинается активный рост деревьев. Однако можно применить подкормку и в начале лета, чтобы дополнительно подкармливать вишню в период формирования плодов.

Способ внесения

Рассыпьте полученную смесь вокруг основания дерева на расстоянии 30-40 см от ствола, избегая непосредственно попадания подкормки на ствол и листья. Затем аккуратно заделайте в почву и полейте водой, чтобы активировать вещества.

Дополнительные советы по уходу за вишней

  • Полив: важно следить за уровнем влаги, особенно в сухие периоды. Вишня требует умеренного полива, чтобы избежать переувлажнения.
  • Обрезка: регулярная обрезка помогает формировать куст и улучшает качество плодов. Удаляйте старые и поврежденные ветви, чтобы дать возможность новым побегам расти.
  • Защита от вредителей: следите за возможными вредителями и болезнями, применяя профилактические меры и натуральные препараты.

Использование секретной подкормки помогает вишне получать все необходимые питательные вещества для активного роста и развития. Подкормка, состоящая из перегноя, золы, костной муки и микроэлементов, обеспечивает вишню всем необходимым для формирования крупных и сладких плодов. Правильный уход и регулярная агротехника позволят вам наслаждаться богатым урожаем вишни и сравнивать ее успехи со сливами. Заботьтесь о своих растениях, и они обязательно отблагодарят вас!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Миллионы гектаров — и всё ради них: тигры живут почти на воле, но за ними следят каждый день
Домашние животные
Миллионы гектаров — и всё ради них: тигры живут почти на воле, но за ними следят каждый день Аудио 
Картошка нервно курит в сторонке: эти овощи вытесняют старую гвардию с грядок
Садоводство, цветоводство
Картошка нервно курит в сторонке: эти овощи вытесняют старую гвардию с грядок Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Праздник из ничего: готовим яркий салат из простых продуктов
Не рискуйте домом: какие деревья нельзя сажать ближе 10 метров
Как избавиться от известкового налёта в унитазе: дешёво, просто и эффективно
Как избавиться от известкового налёта в унитазе: дешёво, просто и эффективно
Последние материалы
27,6% акций Ozon выкуплены! Разбираем детали
Всего одна пробежка: вот как часовая тренировка снижает риск смерти от болезней сердца
Рак будет побежден: необычное решение ученых
Интерьер, который приносит доход: неожиданный подход к инвестициям
Оспа обезьян в ЮАР: что нужно знать туристам прямо сейчас
Важные советы для огородников: успешная подготовка семян фасоли
Весенний овощ, который защищает сердце, печень и даже клетки от старения
Языковой барьер и собеседование на границе: что нужно знать туристам в Мексику
Интересные книги и моменты тишины: Боярская рассказала, что делает её брак с Матвеевым идеальным
Машина сыта, но страдает: как привычка долить до краёв портит авто незаметно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.