То, что улетало в мусор, теперь работает за троих: ботва, которую перестали недооценивать

Начинающие дачники часто без раздумий отправляют помидорную ботву в мусор. А зря. У опытных огородников она давно занимает почётное место среди дачных помощников.
Остатки стеблей и листьев — это не отходы, а многофункциональное средство: и удобрение, и защита от вредителей, и даже способ улучшить почву.
Самый простой способ — измельчить ботву и отправить в компостную кучу. Там она станет отличным компонентом для насыщенного органического удобрения. Главное — не класть крупные, грубые ветки целиком: их лучше порубить или порезать.
Необязательно ждать, пока ботва перегниёт в компосте. Её можно превратить в самостоятельное жидкое удобрение. На одну часть измельчённой зелени берётся пять частей воды. Через несколько дней раствор процеживают и поливают им растения под корень. Настой помогает насытить грядки питательными веществами.
Измельчённую томатную ботву можно рассыпать вокруг растений — слизни и улитки такую "подстилку" не любят. А если приготовить отвар из ботвы и опрыскать им посадки, это поможет отпугнуть целую армию мелких вредителей.
Разложенная по поверхности почвы ботва действует как натуральная мульча. Она удерживает влагу, не даёт расти сорнякам и со временем делает землю более рыхлой и плодородной.
Всё просто: то, что раньше казалось мусором, на деле может стать главным союзником на участке.
Ботва́ — листья корнеплодов (свеклы, брюквы, репы, моркови, пастернака, цикория и других) и клубневых (картофеля и земляной груши, или топинамбура), остающиеся в виде второстепенного продукта при разведении этих растений для получения корней или клубней.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.