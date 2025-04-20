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То, что улетало в мусор, теперь работает за троих: ботва, которую перестали недооценивать

1:41
Садоводство

Начинающие дачники часто без раздумий отправляют помидорную ботву в мусор. А зря. У опытных огородников она давно занимает почётное место среди дачных помощников.

Томат, помидор
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Томат, помидор

Остатки стеблей и листьев — это не отходы, а многофункциональное средство: и удобрение, и защита от вредителей, и даже способ улучшить почву.

В компост — с толком

Самый простой способ — измельчить ботву и отправить в компостную кучу. Там она станет отличным компонентом для насыщенного органического удобрения. Главное — не класть крупные, грубые ветки целиком: их лучше порубить или порезать.

Подкормка из листьев

Необязательно ждать, пока ботва перегниёт в компосте. Её можно превратить в самостоятельное жидкое удобрение. На одну часть измельчённой зелени берётся пять частей воды. Через несколько дней раствор процеживают и поливают им растения под корень. Настой помогает насытить грядки питательными веществами.

Против слизней и других гостей

Измельчённую томатную ботву можно рассыпать вокруг растений — слизни и улитки такую "подстилку" не любят. А если приготовить отвар из ботвы и опрыскать им посадки, это поможет отпугнуть целую армию мелких вредителей.

Мульча, которая работает

Разложенная по поверхности почвы ботва действует как натуральная мульча. Она удерживает влагу, не даёт расти сорнякам и со временем делает землю более рыхлой и плодородной.

Всё просто: то, что раньше казалось мусором, на деле может стать главным союзником на участке.

Уточнения

Ботва́ — листья корнеплодов (свеклы, брюквы, репы, моркови, пастернака, цикория и других) и клубневых (картофеля и земляной груши, или топинамбура), остающиеся в виде второстепенного продукта при разведении этих растений для получения корней или клубней.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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