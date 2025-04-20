Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие уверены: на грядке без хорошего удобрения нечего ждать урожая. Но подкормка — это лишь одна часть большого уравнения. Даже самое жирное удобрение не даст клубня, если не дать растению того, что ему по-настоящему нужно.

Фото: commons.wikimedia.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Картофель

Влага — ключ к урожаю

Полив — вот что действительно влияет на размер картошки. Особенно важно не пропустить два критических момента:

во время цветения;

и в период образования клубней.

Если в эти фазы почва будет сухой, урожай вряд ли порадует. Так что в засушливую погоду стоит отложить все дела и хорошенько промочить грядки.

Что подсыпать в лунки при посадке

Не у всех на даче есть навоз, и это не беда. Опытные дачники давно используют горчичный жмых, перемешанный с сушёными корками от овощей и фруктов — теми самыми, что копятся всю зиму. Такой микс хорошо работает на старте: его просто кладут в лунку при посадке.

Немного химии не повредит

И ещё одна деталь, о которой часто забывают — сера. Именно она влияет на то, насколько крупными будут клубни. Самый простой способ обогатить почву — насыпать в каждую лунку по чайной ложке сульфата аммония.

Если всё сделать вовремя — полить, подкормить и не забыть про серу — картошка даст о себе знать крепкими, ровными и тяжёлыми клубнями. Не уродами, а как на выставку.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

