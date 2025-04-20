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Хватит на компот, варенье и даже дальним родственникам: как вырастить сливу, которая не знает меры

1:42
Садоводство

Сливы — один из любимых дачных плодов. Они не слишком капризны, но без правильного ухода дерево не даст того самого урожая, которым хочется хвастаться перед соседями. Есть несколько важных моментов, которые легко упустить — а зря.

Слива – плодове 2
Фото: commons.wikimedia.org by Димитър Найденов / Dimìtar Nàydenov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слива – плодове 2

Свет, тепло и никакой тесноты

Для хорошего плодоношения сливу нужно сажать на открытом, солнечном месте. Тень от построек или других деревьев может сильно замедлить рост и развитие. Особенно важно, чтобы рядом не было других "прожорливых" культур — слива не любит конкуренции за воду и питание.

Полив — не по настроению

Недостаток влаги — одна из самых частых причин скудного урожая. Если дереву не хватает воды, плоды будут мелкими и быстро осыпятся. Регулярный полив особенно важен в засушливые месяцы и в период завязи.

Почва: не всё так просто

Слива плохо себя чувствует на кислых почвах. Если в земле нарушен баланс, растение начнёт "голодать", даже если выглядит здоровым. Чтобы снизить кислотность, можно использовать золу или доломитовую муку — это простое и доступное решение.

Подкормка по сезону

Весной дереву нужен азот — он помогает активному росту. Ближе к осени, после сбора урожая, стоит перейти на фосфорно-калийные удобрения. Они укрепляют дерево перед зимой и влияют на урожай следующего года.

Правильный уход за сливой — это не сложно. Но именно в этих мелочах и кроется секрет тех самых ведер ароматных, сочных плодов.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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