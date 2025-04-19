Газон или поле битвы? Подготовьте ваш участок к летнему сражению

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Перед тем как приступить к генеральной уборке, важно собрать все нужные инструменты и убедиться, что они в порядке. Это поможет избежать хаоса и лишних поисков в самый неподходящий момент. Перчатки, садовые ножницы, грабли, газонокосилка, лопата и другие аксессуары должны быть под рукой. Также не забудьте проверить их состояние: возможно, какие-то инструменты нуждаются в ремонте или замене.

Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивый сад

Когда с инструментами все в порядке, пора привести в порядок садовый домик или место хранения. Убедитесь, что все инструменты аккуратно сложены, и в следующий раз не придется тратить время на их поиски.

Следующим шагом будет подготовка газона. Чтобы в жаркие летние дни он был зеленым и мягким, необходимо в начале сезона убрать старые листья и остатки увядшей травы. После этого газон нужно проветрить — так трава сможет свободно прорасти. Остатки травы можно компостировать или отправить на площадку для биоотходов. Если заметите вредителей, закопайте их или используйте репелленты, чтобы предотвратить повреждения. Особенно важно обратить внимание на кротов, которые могут устроить неприятные сюрпризы в вашем саду. В этот период можно также начать подкормку газона, чтобы он стал крепким и здоровым.

Не забывайте, что подготовка сада — это не только уборка, но и профилактика. С каждым годом ваш участок будет становиться все красивее и легче в уходе, если подходить к делу заранее и систематически.

Уточнения

Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции.

