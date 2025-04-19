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Умный дом не любит лентяев? Или наоборот — он их главный союзник

2:19
Садоводство

Мировой рынок умных домов набирает невероятные обороты — ежегодный рост составляет более 25%. По оценкам аналитиков, уже к 2029 году объем этого сегмента может достигнуть почти $371 млрд. И всё это — благодаря интеграции искусственного интеллекта, автоматизации и "умной" связи между устройствами, которые меняют не только наш быт, но и саму концепцию жилья.

Умный дом
Фото: https://www.freepik.com by rawpixel-com
Умный дом

1. Безопасность под контролем

Современные технологии делают безопасность дома максимально гибкой и предсказуемой.
Умные замки, камеры с распознаванием лиц и датчики движения работают даже в ваше отсутствие.

"Эти системы создают дополнительный уровень защиты и дают жителям уверенность и покой", — говорит Марсель Серафим, исполнительный директор линейки потребительских товаров в Elgin.

2. Меньше платёжек — больше свободы

Домашняя автоматизация помогает контролировать энергопотребление и снижать счета за электричество на 20-30%.
Программируемые термостаты, датчики присутствия и умные розетки позволяют экономить, отключая свет и кондиционер, когда в комнате никого нет. А мониторинг в реальном времени помогает выявить "пожирателей энергии" и оптимизировать быт.

3. Комфорт — на кончиках пальцев

Свет, температура, музыка, даже кофеварка — всё можно настроить по голосовой команде или через приложение.
Удобно, быстро и без лишних действий: умный дом освобождает от рутинных задач и даёт больше времени на отдых.

4. Освещение под настроение

Интеллектуальные лампы адаптируются под ваш образ жизни: утром — яркий свет для бодрости, вечером — мягкий и тёплый для расслабления.
Устройства, вроде Smart Color от Elgin, запоминают привычки и сами подстраиваются под владельца.

5. Дом, который растёт в цене

Жильё с умными функциями — это не только комфорт, но и инвестиция.
Недвижимость с автоматизированными системами освещения, безопасности и климат-контроля может стоить на 10% дороже при продаже или аренде.

Уточнения

Умный дом (Умное здание) — система автоматизации жилого или коммерческого здания.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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