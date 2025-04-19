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Эта изгородь заставит дачный чат молчать от зависти: как правильно посадить ягодные кустарники

2:14
Садоводство

Живые изгороди — не только красиво, но и практично. Они защищают участок от ветра и пыли, создают уют, зонируют территорию и даже могут заменить полноценный забор. Но особенно ценной такая изгородь становится, если её составляют кустарники с вкусными и полезными ягодами.

Облепиха
Фото: creativecommons.org by Joanna Boisse, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Облепиха

Какие функции может выполнять зелёная изгородь

Такие насаждения не просто украшают участок — они:

  • защищают от посторонних глаз,
  • служат барьером от животных и людей,
  • улучшают микроклимат,
  • дарят урожай витаминов прямо с грядки.

В зависимости от назначения изгороди, подбираются соответствующие растения.

Зонирование без потерь в пространстве

Для визуального разграничения участка лучше выбирать компактные кусты.

  • Крыжовник идеален: долговечен, рано плодоносит, а сорта с разными цветами ягод превращают забор в живую картину.
  • Красная и белая смородина тоже подойдут — неприхотливые, продуктивные, эффектно смотрятся при смешанной посадке.

Скрыть всё лишнее

Если хочется спрятать сетку-рабицу, компостную кучу или старый сарай, лучше использовать растения высотой от 1,5 м:

  • Шиповник с колючками и ароматными цветами — классика.
  • Чёрная смородина — универсал, даёт вкусные ягоды и легко формируется.
  • Актинидия коломикта — вьющееся растение с яркой листвой и сладкими плодами.

Защита по периметру

Для ограждений, через которые не пролезешь, используют колючие кусты:

  • Барбарис неприхотлив и декоративен, а плоды подойдут для заготовок.
  • Боярышник плотный, красивый, лечебный, отлично переносит стрижку.
  • Облепиха — рекордсмен по витаминам, быстро разрастается и непроходима.

Тонкости посадки

  • Живые изгороди закладывают весной или осенью.

  • Растения сажают рядами или в шахматном порядке.

  • При плотной посадке урожай может быть скромнее, но забор — плотнее.

Важно помнить: даже самоплодные культуры дают больший урожай при посадке рядом разных сортов.

Уточнения

Жива́я и́згородь — изгородь из живых растений, преимущественно с плотной, декоративной кроной, заменяющие собою забор или вообще ограду, той или иной территории.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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