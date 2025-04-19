Эта изгородь заставит дачный чат молчать от зависти: как правильно посадить ягодные кустарники

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Живые изгороди — не только красиво, но и практично. Они защищают участок от ветра и пыли, создают уют, зонируют территорию и даже могут заменить полноценный забор. Но особенно ценной такая изгородь становится, если её составляют кустарники с вкусными и полезными ягодами.

Фото: creativecommons.org by Joanna Boisse, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Облепиха

Какие функции может выполнять зелёная изгородь

Такие насаждения не просто украшают участок — они:

защищают от посторонних глаз,

служат барьером от животных и людей,

улучшают микроклимат,

дарят урожай витаминов прямо с грядки.

В зависимости от назначения изгороди, подбираются соответствующие растения.

Зонирование без потерь в пространстве

Для визуального разграничения участка лучше выбирать компактные кусты.

Крыжовник идеален: долговечен, рано плодоносит, а сорта с разными цветами ягод превращают забор в живую картину.

Красная и белая смородина тоже подойдут — неприхотливые, продуктивные, эффектно смотрятся при смешанной посадке.

Скрыть всё лишнее

Если хочется спрятать сетку-рабицу, компостную кучу или старый сарай, лучше использовать растения высотой от 1,5 м:

Шиповник с колючками и ароматными цветами — классика.

Чёрная смородина — универсал, даёт вкусные ягоды и легко формируется.

Актинидия коломикта — вьющееся растение с яркой листвой и сладкими плодами.

Защита по периметру

Для ограждений, через которые не пролезешь, используют колючие кусты:

Барбарис неприхотлив и декоративен, а плоды подойдут для заготовок.

Боярышник плотный, красивый, лечебный, отлично переносит стрижку.

Облепиха — рекордсмен по витаминам, быстро разрастается и непроходима.

Тонкости посадки

Живые изгороди закладывают весной или осенью.

Растения сажают рядами или в шахматном порядке.

При плотной посадке урожай может быть скромнее, но забор — плотнее.

Важно помнить: даже самоплодные культуры дают больший урожай при посадке рядом разных сортов.

Уточнения

Жива́я и́згородь — изгородь из живых растений, преимущественно с плотной, декоративной кроной, заменяющие собою забор или вообще ограду, той или иной территории.

