Фэн-шуй по-домашнему: куда поставить цветок, чтобы кошелёк не пустел

Комнатные растения — не просто украшение. По фэн-шуй они могут стать магнитом для денег. Главное — правильно выбрать место и не допустить фатальных ошибок в уходе.
Фэн-шуй — это не только про мебель и зеркала. Эта древняя китайская практика также определяет, где должны стоять растения, чтобы активировать "денежную" энергию. Один из ключевых принципов — не держать в доме увядшие или больные цветы: они притягивают застой и убытки, даже если стоят в "правильной" зоне.
Считается, что за финансы в квартире отвечает левый верхний угол от входной двери. Именно здесь стоит разместить горшечное растение — оно активирует поток благополучия. Это правило касается и любой другой комнаты в доме.
Дополнительные "точки притяжения" — входная дверь и окна. Растения рядом с ними помогают впустить в дом позитивную энергию и символизируют открытость новому.
Особое внимание стоит уделить форме листьев. Округлые — считаются символом богатства и благополучия. А вот острые или вытянутые листья в этой философии ассоциируются с агрессией и разрушающей энергией.
Пальмы — один из лучших символов изобилия. Они отлично работают в любой части дома, особенно в просторных зонах. Кроме того, растения с синими и зелёными оттенками усиливают энергию роста и финансового исцеления.
Но важно помнить: никакой фэн-шуй не спасёт растение, которому не хватает света или воды. Если цветок быстро погибнет, он не принесёт никакой пользы, даже если его поставили в "золотом" углу.
Красивое растение — хорошо, но живое и ухоженное — вдвойне. Следите за состоянием зелёных обитателей дома: с точки зрения фэн-шуй, они отражают ваше финансовое здоровье.
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