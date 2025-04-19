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Фэн-шуй по-домашнему: куда поставить цветок, чтобы кошелёк не пустел

2:08
Садоводство

Комнатные растения — не просто украшение. По фэн-шуй они могут стать магнитом для денег. Главное — правильно выбрать место и не допустить фатальных ошибок в уходе.

Хозяйка с цветком
Фото: Freepik by senivpetro
Хозяйка с цветком

Зелёные талисманы: как растения влияют на финансы

Фэн-шуй — это не только про мебель и зеркала. Эта древняя китайская практика также определяет, где должны стоять растения, чтобы активировать "денежную" энергию. Один из ключевых принципов — не держать в доме увядшие или больные цветы: они притягивают застой и убытки, даже если стоят в "правильной" зоне.

Денежный угол: где поставить растение

Считается, что за финансы в квартире отвечает левый верхний угол от входной двери. Именно здесь стоит разместить горшечное растение — оно активирует поток благополучия. Это правило касается и любой другой комнаты в доме.

Дополнительные "точки притяжения" — входная дверь и окна. Растения рядом с ними помогают впустить в дом позитивную энергию и символизируют открытость новому.

Особое внимание стоит уделить форме листьев. Округлые — считаются символом богатства и благополучия. А вот острые или вытянутые листья в этой философии ассоциируются с агрессией и разрушающей энергией.

Цвет и вид тоже важны

Пальмы — один из лучших символов изобилия. Они отлично работают в любой части дома, особенно в просторных зонах. Кроме того, растения с синими и зелёными оттенками усиливают энергию роста и финансового исцеления.

Но важно помнить: никакой фэн-шуй не спасёт растение, которому не хватает света или воды. Если цветок быстро погибнет, он не принесёт никакой пользы, даже если его поставили в "золотом" углу.

Важное напоминание

Красивое растение — хорошо, но живое и ухоженное — вдвойне. Следите за состоянием зелёных обитателей дома: с точки зрения фэн-шуй, они отражают ваше финансовое здоровье.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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