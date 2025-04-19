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Один горшок — шесть специй: как создать волшебный сад пряностей прямо на вашем подоконнике

2:01
Садоводство

Нет места для полноценного огорода? Это не повод отказываться от зелени! Даже в условиях ограниченного пространства можно вырастить полезные и ароматные травы, объединив их в одной ёмкости. Главное — знать, кто с кем уживётся.

Подоконник (46947679661)
Фото: commons.wikimedia.org by Vladimir from Chita, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Подоконник (46947679661)

Идеальные соседи: какие растения можно сажать вместе

1. Базилик и орегано

Эти душистые травы любят солнце и питательную почву. Обе прекрасно растут рядом, создавая ароматную композицию, которую оценит каждый любитель итальянской кухни.

2. Петрушка и орегано

Если вы ищете менее капризную пару, выбирайте эту комбинацию. Обе травы неприхотливы и комфортно себя чувствуют в одинаковых условиях.
А если орегано не в фаворитах — его легко заменить на базилик, лаванду, мелиссу, шалфей, тимьян или даже майоран.

3. Розы и чеснок

Неожиданный, но эффективный тандем. Чеснок (как и лук) способен отпугивать тлю, которая часто досаждает розам. Это не только красиво, но и полезно.

Композиции для кухни

Любителям средиземноморской кухни стоит посадить в одной ёмкости микс из базилика, орегано, петрушки, розмарина, шалфея и тимьяна. Получится не просто клумба, а настоящий гастрономический арсенал.

Советы по уходу за совместными посадками

  • Размер имеет значение. Выбирайте просторный и глубокий горшок, чтобы растениям не было тесно.
  • Не перегружайте. Одного растения каждого вида достаточно.
  • Полив — по мере необходимости. Проверяйте влажность почвы, опуская палец внутрь: если земля сухая — пора поливать.
  • Удобрения — по минимуму. Хотя большинство ароматных трав не требуют подкормки, лёгкий раствор удобрения для горшечных растений может пойти на пользу.

Уточнения

Специя — вкусовые добавки к пище.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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