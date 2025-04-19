Один горшок — шесть специй: как создать волшебный сад пряностей прямо на вашем подоконнике

Нет места для полноценного огорода? Это не повод отказываться от зелени! Даже в условиях ограниченного пространства можно вырастить полезные и ароматные травы, объединив их в одной ёмкости. Главное — знать, кто с кем уживётся.
Эти душистые травы любят солнце и питательную почву. Обе прекрасно растут рядом, создавая ароматную композицию, которую оценит каждый любитель итальянской кухни.
Если вы ищете менее капризную пару, выбирайте эту комбинацию. Обе травы неприхотливы и комфортно себя чувствуют в одинаковых условиях.
А если орегано не в фаворитах — его легко заменить на базилик, лаванду, мелиссу, шалфей, тимьян или даже майоран.
Неожиданный, но эффективный тандем. Чеснок (как и лук) способен отпугивать тлю, которая часто досаждает розам. Это не только красиво, но и полезно.
Любителям средиземноморской кухни стоит посадить в одной ёмкости микс из базилика, орегано, петрушки, розмарина, шалфея и тимьяна. Получится не просто клумба, а настоящий гастрономический арсенал.
Специя — вкусовые добавки к пище.
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