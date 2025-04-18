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Как избежать угрозы молний: секреты безопасного садоводства

2:58
Садоводство » Советы

Каждый сад — это не только источник свежих овощей и фруктов, но и место, где мы можем насладиться природой и отдыхом. Однако некоторые деревья, которые могут добавить красоты вашему участку, также могут представлять серьезную угрозу во время грозы. 

Дуб
Фото: Own work by Asurnipal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дуб

 Дуб

Дуб — это одно из самых известных и величественных деревьев, которое часто встречается в садах и парках. Благодаря своей высоте и широкой кроне оно притягивает молнии, особенно в условиях сильных гроз. Молния может ударить в дуб, в результате чего дерево получит повреждения, а также есть риск возникновения пожара.

Как избежать угрозы

  • Удаление или обрезка: если у вас уже есть дуб в саду, регулярно проверяйте его на наличие повреждений и при необходимости обрезайте ветки, чтобы снизить высоту дерева.
  • Планируйте посадку: постарайтесь избегать посадки дубов на открытых участках, где они смогут возникать в прямом контакте с молнией.

Сосна

Сосны — высокие и стройные деревья, которые также часто становятся мишенью для молний. Их смолистая древесина может легко воспламениться, что увеличивает риск возгорания как самого дерева, так и окружающего пространства.

Как избежать угрозы

  • Поддерживайте расстояние: при посадке сосен старайтесь сохранять безопасное расстояние от строений и других деревьев. Это поможет минимизировать повреждения в случае удара молнии.
  • Посадка рядом с молнийзащитными системами: рассмотрите возможность установки молниезащитных устройств (молниезащитных стержней) вблизи сосен, чтобы перенаправить электрический заряд.

Тополь

Тополя имеют широкую крону и растут достаточно быстро, что делает их популярными в ландшафтном дизайне. Однако они также имеют репутацию "молниезащитников" из-за своей высоты и плохой стойкости к ударам молний. Как и в случае с дубами и соснами, тополи могут вызвать пожары и повреждения при ударе молнии.

Как избежать угрозы

  • Выбор местоположения: при посадке тополей выбирайте участки, где они не будут выделяться на фоне других деревьев или строений.
  • Регулярный уход: оценивайте состояние тополей и своевременно убирайте сухие и больные ветки, чтобы уменьшить их привлекательность для молний.

Превращение вашего сада в безопасное и красивое место требует осознанного выбора деревьев. Хотя дуб, сосна и тополь могут добавить шарма вашему участку, они также представляют собой серьезную угрозу во время грозы. Оптимальное расположение и регулярный уход за деревьями помогут вам минимизировать риски и защитить ваш дом и сад от нежелательных последствий. Когда речь идет о молниях, лучше проявить осторожность и заранее спланировать свою зелёную зону!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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