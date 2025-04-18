Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать угрозы молний: секреты безопасного садоводства
Секрет выживания в ДТП, о котором не пишут в ПДД и не говорят на экзаменах
Мясо с ароматом гари: что не так со сливочным маслом на сковороде
6,5 миллионов тонн в год: где производят больше всего сыра на планете
Избавляемся от жира в духовке с помощью морозильной камеры: простой трюк, который работает
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Клетчатка, которая помогает похудеть и наладить пищеварение
Мария Погребняк перечислила список санкций против отцов-невидимок
От статуи к трюкам: как памятник Ленину вдохновляет молодое поколение

Ошибки при поливе свёклы: как избежать жёстких корнеплодов

2:48
Садоводство » Овощи

Свёкла — один из самых популярных корнеплодов среди дачников. Она приносит пользу и приносит радость на столе благодаря своему сладкому вкусу и множеству полезных свойств. Однако, несмотря на старания, многие сталкиваются с проблемой жесткости этого овоща. Причиной этого может быть одна из самых распространённых ошибок при поливе, о которой многие дачники не подозревают.

Ростки свеклы
Фото: commons.wikimedia.org by edibleoffice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ростки свеклы

Важность полива для свёклы

Как и любые растения, свёкла требует правильного полива. Однако менее опытные садоводы часто не знают, что переувлажнение, недостаток влаги и неправильная техника полива могут серьезно повлиять на структуру корнеплодов.

Ошибка 1: Неправильный график полива

Многие дачники склонны поливать свёклу несистематично, что приводит к резким колебаниям уровня влажности в почве. Это может вызвать стресс у растения, что, в свою очередь, приводит к накапливанию жестких волокон в корнеплоде. Чтобы избежать этого, важно следить за тем, чтобы свёкла получала равномерное количество влаги на протяжении всего вегетационного периода.

Ошибка 2: Переувлажнение

Переувлажнение может быть не менее опасным, чем недостаток воды. Частый и обильный полив может привести к тому, что корни свёклы начинают гнить, а сама свёкла становится жесткой и водянистой. Рекомендовано оптимальное количество полива: 1-2 ведра на квадратный метр почвы каждые 7-10 дней, в зависимости от погодных условий.

Ошибка 3: Неправильный способ полива

Многие дачники поливают свёклу сверху, что приводит к тому, что вода не проникает глубоко в почву. Это создает условия для формирования поверхностной корневой системы. Лучше использовать капельный полив или полив с помощью шланга, направляя воду непосредственно к корням. Это поможет корням развиваться глубже и сделает свёклу более устойчивой к засухе.

Что делать, чтобы предотвратить жесткость свёклы?

  1. Регулярный полив: следите за уровнем влажности почвы и стремитесь поддерживать его на однородном уровне.
  2. Контроль количества воды: не допускайте переувлажнения. Лучше поливать реже, но обильно.
  3. Правильная техника полива: старайтесь направлять воду под корень, а не сверху, чтобы избежать гниения и обеспечить равномерное увлажнение.

Жёсткость свёклы — это проблема, с которой сталкиваются многие дачники, но ее можно избежать. Правильный полив и контроль уровня влажности почвы играют решающую роль в получении качественного урожая. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Интерьеры 2025 удивляют: что приходит на смену стерильному минимализму
Недвижимость
Интерьеры 2025 удивляют: что приходит на смену стерильному минимализму Аудио 
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Домашние животные
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен Аудио 
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Авто
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным Аудио 
Популярное
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным

Volkswagen снова вернулся к шестерёнкам вместо ремня ГРМ — зачем понадобилась такая конструкция и может ли она быть лучше современных решений?

Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Память, которой не хватает: как поисковые отряды возвращают к жизни забытых солдат Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Последние материалы
Как избежать угрозы молний: секреты безопасного садоводства
Секрет выживания в ДТП, о котором не пишут в ПДД и не говорят на экзаменах
6,5 миллионов тонн в год: где производят больше всего сыра на планете
Избавляемся от жира в духовке с помощью морозильной камеры: простой трюк, который работает
Мясо с ароматом гари: что не так со сливочным маслом на сковороде
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Клетчатка, которая помогает похудеть и наладить пищеварение
Мария Погребняк перечислила список санкций против отцов-невидимок
Ошеломляющее открытие! Почему углеродистые метеориты избегают Землю
От статуи к трюкам: как памятник Ленину вдохновляет молодое поколение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.