Идеи для цветников в уголках вашего сада

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Создать красивый сад не всегда нужно глобально переделывать. Иногда достаточно хорошего цветника в углу, чтобы сделать пространство более привлекательным. Вот простые идеи для цветников в уголках, которые помогут оживить ваш сад.

Фото: Transferred from en.wikipedia to Commons by Harald Haugland by Jasper33 at English Wikipedia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квадратные клумбы

Треугольный поднятый цветник

Используйте уголок с треугольным приподнятым цветником. Он отлично подходит для неудобных мест и позволяет легче ухаживать за растениями. Для конструкции используйте дерево или камень, а внутри посадите яркие цветы, как петунии или бархатцы.

Цветник с каменным краем и многолетниками

По краям цветника положите камни для природного вида. Внутрь можно посадить многолетники, такие как лаванда или рудбекия. Эти растения не требуют много ухода и при этом прекрасно смотрятся.

Арка с лазающими цветами

Установите маленькую арку в углу и посадите вокруг нее вьющиеся растения, например, клематисы или сладкий горошек. Они будут обвивать арку и создавать красивый акцент.

Симметричный цветник с живой изгородью

Создайте аккуратный цветник, обрамленный низкими кустиками, такими как самшит. Внутри можно высадить цветы разных цветов и высот, создавая симметричный и строгий вид.

Ярусный цветник

Сделайте ярусный цветник, используя контейнеры разной высоты. Сажайте цветы по размеру: маленькие внизу, средние в середине и высокие сверху. Это добавит глубину и интерес к вашему саду.

Цветник для привлечения бабочек

Посадите цветы, которые привлекают бабочек и пчел, например, эхинацею или молочай. Это не только украсит ваш уголок, но и поможет опылителям.

Минималистичный цветник

Создайте успокаивающий уголок с минималистичным дизайном. Используйте растения с одинаковыми тонами, такие как белые гортензии и декоративные травы. Добавьте несколько камней для спокойной атмосферы.

Уголок коттеджного сада

Смешайте разные цветы, чтобы создать уютный коттеджный стиль. Используйте такие растения, как розы и флоксы, чтобы добавить цвета и текстуры.

Каждая из этих идей поможет вам создать красивый уголок в вашем саду. Уделив время обустройству этих мест, вы сделаете свой сад более привлекательным и комфортным для отдыха на свежем воздухе.