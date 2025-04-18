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Вашим фруктовым деревьям сейчас необходима забота

3:36
Садоводство » Деревья и кустарники

Фруктовые деревья занимают особое место в наших садах и сердцах. Они не только дарят нам тень и прекрасный вид, но и обеспечивают вкусными плодами. Хотя фруктовые деревья могут плодоносить некоторое время и без особого ухода, по-настоящему сладкие и обильные урожаи возможны только при должной заботе.

Если пренебрегать уходом за деревьями, они становятся более подверженными болезням, и в конечном итоге их урожай может значительно снизиться. Плоды на заброшенных деревьях часто оказываются менее красивыми и вкусными, чем у тех, за которыми хорошо ухаживают.

Как помочь вашим фруктовым деревьям

Сейчас, когда мы уже завершили весеннюю обработку и первую обрезку, существует множество шагов, которые можно предпринять, чтобы ваши фруктовые деревья чувствовали себя комфортно, а вы могли наслаждаться щедрым урожаем.

Обеспечьте опыление

Хотя большинство фруктовых деревьев являются самоопыляемыми, существуют сорта, такие как яблоня 'Jonathan' и вишня 'Pándi', которые нуждаются в пыльце других деревьев для опыления. Отличным решением будет посадка рядом с самоплодными деревьями сортов, которые производят много пыльцы.

Опыление в основном выполняется домашними пчелами, которые собирают нектар и пыльцу, опыляя цветы и способствуя образованию плодов. Поэтому крайне важно обеспечить наличие пчел в вашем саду — их труд имеет жизненную важность для успешного опыления растений.

Защита деревьев от вредителей

В начале апреля, вместе с весной, просыпаются и вредители. Многие из них нашли укрытие под корой деревьев. Поэтому сейчас важно очистить стволы и толстые ветви от лишнего коры и грязи, использовав для этого стамески и металлические щетки. Собранные остатки следует утилизировать.

Хорошо начать работы с тем, чтобы постелить пленку под деревом, чтобы легко убрать все отходы в конце. Также стоит удалить плоды и гнезда вредителей, а персик необходимо защитить от монилиозного курчавления листьев.

После опадания лепестков цветов стоит ожидать быстрого размножения тлей. В это время нужно повторить обработку деревьев инсектицидом и фунгицидом. Обработку необходимо проводить не в форме спрея, а в виде мелкодисперсного тумана, что поможет предотвратить распространение болезней. Для улучшения питания деревьев можно добавить в раствор удобрение, богатое азотом.

Обрезка фруктовых деревьев

Некоторые деревья, такие как персик, требуют обрезки каждый весной. Обрезая однолетние побеги, оставляйте короткий отрезок под плодоносящими ветками для урожая следующего года. Обрезку персиков и абрикосов нужно проводить, когда цветковые почки начинают развиваться.

Не забудьте также обрезать вишни, удаляя больные или растущие внутрь ветви. Оставьте однолетние побеги у основания оголенных веток.

Уход за фруктовыми деревьями требует регулярности и внимания, но результаты стоят приложенных усилий. Правильное опыление, защита от вредителей и грамотная обрезка помогут обеспечить не только красивый вид, но и богатый урожай ваших любимых фруктов. Не забывайте уделять своей саду должное внимание, и он ответит вам щедрыми плодами!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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