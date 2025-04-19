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Не рискуйте домом: какие деревья нельзя сажать ближе 10 метров

Садоводство

Посадить дерево — дело хорошее, но только если оно не начнёт угрожать вашему дому. Многие садоводы-любители совершают одну распространённую ошибку: не учитывают, на каком расстоянии от строения можно сажать то или иное дерево. А зря — ведь слишком близкая посадка может привести к трескающимся стенам, повреждённому фундаменту и конфликтам с соседями.

посадка дерева
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
посадка дерева

Почему расстояние до дома так важно

Корневая система дерева не только разрастается вширь, но и активно вытягивает влагу из почвы. В результате грунт может проседать, а это уже прямая угроза целостности фундамента. Появление трещин на стенах, перекосы, ослабление конструкции — всё это возможно, если дерево оказалось слишком близко.

Минимальные расстояния от деревьев до зданий

Чтобы избежать проблем, ориентируйтесь на следующие нормы:

Плодовые деревья

  • Яблоня, груша, черешня — минимум 10 метров

  • Слива, вишня — от 10 до 11 метров

Хвойные

  • Сосна, ель — 7-8 метров

Лиственные деревья

  • Берёза — не ближе 10 метров

  • Клён, ясень — 20 метров

  • Дуб — не менее 30 метров

  • Ива — рекордсмен: минимум 40 метров до ближайшего строения

Почему у деревьев такая разница

Дело в характере корневой системы:

  • Ива и дуб — имеют мощные и агрессивные корни, способные разрушать даже бетон.

  • Слива и вишня — не такие масштабные, но всё же могут осушить грунт под фундаментом.

  • Хвойные обычно уходят глубже в землю, а не так широко в стороны.

Полезный совет

Если участок маленький, а дерево хочется посадить, выбирайте карликовые сорта или кустарниковые формы плодовых — у них более компактная корневая система. Также можно использовать контейнерную посадку, чтобы контролировать рост корней.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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