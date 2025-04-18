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Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем

2:05
Садоводство

Опилки — один из самых удобных и доступных материалов для мульчирования грядок. Они легко рассыпаются, не спрессовываются и служат отличным барьером против сорняков. Но многие дачники разочаровываются, не увидев обещанного эффекта. Всё потому, что мульча из опилок требует одного важного приёма, без которого она работает "вполовину".

Опилки
Фото: commons.wikimedia.org by Marco Centenaro (cl. 1980), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Опилки

Почему опилки — это хорошо

  • Простота в использовании. Легко распределяются по грядкам.

  • Не спрессовываются. В отличие от травы, опилки не сбиваются в плотный слой.

  • Экологичны и безопасны. Натуральный материал, не загрязняющий почву.

  • Защищают от вредителей и болезней. Меньше испарения — меньше патогенов.

  • Сдерживают рост сорняков. Плотный слой не пропускает свет к семенам сорных трав.

Но есть и минусы

Главная проблема — медленное разложение. В процессе этого почва теряет азот, так как бактерии, перерабатывающие древесину, активно потребляют этот элемент. В результате растения голодают, а грунт закисляется.

Как превратить опилки в идеальную мульчу

Всё просто — опилки нужно правильно "зарядить":

  1. Разложите опилки на грядке, равномерным слоем в 3-5 см.

  2. Через несколько дней полейте их раствором карбамида (мочевины) — 1 столовая ложка на 10 литров воды.

  3. Следите, чтобы раствор попал именно на мульчу, а не только на почву.

Этот приём:

  • предотвращает вымывание азота из грунта;

  • нейтрализует кислотность;

  • ускоряет разложение древесины.

Советы по применению

  • Не используйте свежие хвойные опилки без обработки — они сильно закисляют почву.

  • Осенью опилки можно перемешать с навозом или компостом, чтобы создать питательную подушку к весне.

  • Весной и летом используйте только тонкий слой, чтобы почва не переувлажнялась.

Уточнения

Опи́лки — один из видов стружки, представляющий собой древесные частицы, образующиеся как отходы пиления, разновидность измельчённой древесины.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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