Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем

Опилки — один из самых удобных и доступных материалов для мульчирования грядок. Они легко рассыпаются, не спрессовываются и служат отличным барьером против сорняков. Но многие дачники разочаровываются, не увидев обещанного эффекта. Всё потому, что мульча из опилок требует одного важного приёма, без которого она работает "вполовину".
Простота в использовании. Легко распределяются по грядкам.
Не спрессовываются. В отличие от травы, опилки не сбиваются в плотный слой.
Экологичны и безопасны. Натуральный материал, не загрязняющий почву.
Защищают от вредителей и болезней. Меньше испарения — меньше патогенов.
Сдерживают рост сорняков. Плотный слой не пропускает свет к семенам сорных трав.
Главная проблема — медленное разложение. В процессе этого почва теряет азот, так как бактерии, перерабатывающие древесину, активно потребляют этот элемент. В результате растения голодают, а грунт закисляется.
Всё просто — опилки нужно правильно "зарядить":
Разложите опилки на грядке, равномерным слоем в 3-5 см.
Через несколько дней полейте их раствором карбамида (мочевины) — 1 столовая ложка на 10 литров воды.
Следите, чтобы раствор попал именно на мульчу, а не только на почву.
Этот приём:
предотвращает вымывание азота из грунта;
нейтрализует кислотность;
ускоряет разложение древесины.
Не используйте свежие хвойные опилки без обработки — они сильно закисляют почву.
Осенью опилки можно перемешать с навозом или компостом, чтобы создать питательную подушку к весне.
Весной и летом используйте только тонкий слой, чтобы почва не переувлажнялась.
Опи́лки — один из видов стружки, представляющий собой древесные частицы, образующиеся как отходы пиления, разновидность измельчённой древесины.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.