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Желтизна на рассаде: когда это норма, а когда — сигнал беды

2:47
Садоводство

Каждый дачник, выращивающий капусту через рассаду, знает, насколько хрупкими могут быть эти маленькие зелёные ростки. Особенно тревожно становится, когда они начинают желтеть. Не всегда это сигнал бедствия — но в некоторых случаях это предупреждение: растение испытывает стресс. Разберём, что именно вызывает пожелтение, как отличить норму от проблемы и что делать, чтобы спасти рассаду.

Капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Balajijagadesh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Капуста

Где желтеют листья — и что это значит

1. Пожелтели семядоли? Всё в порядке!

Семядоли — это первые два листика, которые появляются после прорастания. Они служат "батарейкой" на старте, а потом увядают — это естественный процесс, никакого вмешательства не требуется.

2. Пожелтели настоящие листья? Уже тревожнее.

Если желтеют вторые и последующие листья, особенно крупные — это уже симптом проблем в условиях выращивания.

Основные причины пожелтения настоящих листьев

Недостаток света

Капуста — светолюбивое растение. При недостатке солнечного света (или досвечивания) листья становятся бледно-зелёными, затем — желтеют.

Чрезмерный полив

Переувлажнённая почва вызывает загнивание корней и нехватку кислорода. Листья начинают желтеть снизу вверх.

Проверяйте влажность на глубину одного сустава пальца — земля должна быть слегка влажной, но не мокрой.

Переизбыток удобрений

Частая ошибка — "подкармливать на всякий случай". Синтетические удобрения, особенно в гранулах, быстро накапливаются в замкнутом объёме грунта и обжигают корни, нарушая питание.

Пересадочный стресс

После пикировки или высадки в открытый грунт рассада временно теряет тургор, желтеет. Это временное явление, и при нормальных условиях капуста быстро восстанавливается.

Что делать, если листья уже пожелтели

  • Проверьте освещение — минимум 12-14 часов света в сутки.

  • Уменьшите полив: лучше недолить, чем залить.

  • Откажитесь от "удобрений на глаз" — удобряйте строго по инструкции.

  • Если рассада только что пересажена, дайте ей 2-3 дня на адаптацию.

  • При сильном пожелтении пересмотрите весь режим ухода — это сигнал перегруза или несбалансированного климата.

Главное правило

Если желтеют только семядоли — не волнуйтесь. Если страдают основные листья — это знак, что капуста не получает что-то важное: свет, воздух, сухую землю или баланс питания. Устраните причину — и рассада быстро придёт в себя.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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