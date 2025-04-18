Желтизна на рассаде: когда это норма, а когда — сигнал беды

Каждый дачник, выращивающий капусту через рассаду, знает, насколько хрупкими могут быть эти маленькие зелёные ростки. Особенно тревожно становится, когда они начинают желтеть. Не всегда это сигнал бедствия — но в некоторых случаях это предупреждение: растение испытывает стресс. Разберём, что именно вызывает пожелтение, как отличить норму от проблемы и что делать, чтобы спасти рассаду.
1. Пожелтели семядоли? Всё в порядке!
Семядоли — это первые два листика, которые появляются после прорастания. Они служат "батарейкой" на старте, а потом увядают — это естественный процесс, никакого вмешательства не требуется.
2. Пожелтели настоящие листья? Уже тревожнее.
Если желтеют вторые и последующие листья, особенно крупные — это уже симптом проблем в условиях выращивания.
Недостаток света
Капуста — светолюбивое растение. При недостатке солнечного света (или досвечивания) листья становятся бледно-зелёными, затем — желтеют.
Чрезмерный полив
Переувлажнённая почва вызывает загнивание корней и нехватку кислорода. Листья начинают желтеть снизу вверх.
Проверяйте влажность на глубину одного сустава пальца — земля должна быть слегка влажной, но не мокрой.
Переизбыток удобрений
Частая ошибка — "подкармливать на всякий случай". Синтетические удобрения, особенно в гранулах, быстро накапливаются в замкнутом объёме грунта и обжигают корни, нарушая питание.
Пересадочный стресс
После пикировки или высадки в открытый грунт рассада временно теряет тургор, желтеет. Это временное явление, и при нормальных условиях капуста быстро восстанавливается.
Проверьте освещение — минимум 12-14 часов света в сутки.
Уменьшите полив: лучше недолить, чем залить.
Откажитесь от "удобрений на глаз" — удобряйте строго по инструкции.
Если рассада только что пересажена, дайте ей 2-3 дня на адаптацию.
При сильном пожелтении пересмотрите весь режим ухода — это сигнал перегруза или несбалансированного климата.
Если желтеют только семядоли — не волнуйтесь. Если страдают основные листья — это знак, что капуста не получает что-то важное: свет, воздух, сухую землю или баланс питания. Устраните причину — и рассада быстро придёт в себя.
Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.