Желтизна на рассаде: когда это норма, а когда — сигнал беды

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый дачник, выращивающий капусту через рассаду, знает, насколько хрупкими могут быть эти маленькие зелёные ростки. Особенно тревожно становится, когда они начинают желтеть. Не всегда это сигнал бедствия — но в некоторых случаях это предупреждение: растение испытывает стресс. Разберём, что именно вызывает пожелтение, как отличить норму от проблемы и что делать, чтобы спасти рассаду.

Фото: commons.wikimedia.org by Balajijagadesh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Капуста

Где желтеют листья — и что это значит

1. Пожелтели семядоли? Всё в порядке!

Семядоли — это первые два листика, которые появляются после прорастания. Они служат "батарейкой" на старте, а потом увядают — это естественный процесс, никакого вмешательства не требуется.

2. Пожелтели настоящие листья? Уже тревожнее.

Если желтеют вторые и последующие листья, особенно крупные — это уже симптом проблем в условиях выращивания.

Основные причины пожелтения настоящих листьев

Недостаток света

Капуста — светолюбивое растение. При недостатке солнечного света (или досвечивания) листья становятся бледно-зелёными, затем — желтеют.

Чрезмерный полив

Переувлажнённая почва вызывает загнивание корней и нехватку кислорода. Листья начинают желтеть снизу вверх.

Проверяйте влажность на глубину одного сустава пальца — земля должна быть слегка влажной, но не мокрой.

Переизбыток удобрений

Частая ошибка — "подкармливать на всякий случай". Синтетические удобрения, особенно в гранулах, быстро накапливаются в замкнутом объёме грунта и обжигают корни, нарушая питание.

Пересадочный стресс

После пикировки или высадки в открытый грунт рассада временно теряет тургор, желтеет. Это временное явление, и при нормальных условиях капуста быстро восстанавливается.

Что делать, если листья уже пожелтели

Проверьте освещение — минимум 12-14 часов света в сутки.

Уменьшите полив: лучше недолить, чем залить.

Откажитесь от "удобрений на глаз" — удобряйте строго по инструкции.

Если рассада только что пересажена, дайте ей 2-3 дня на адаптацию.

При сильном пожелтении пересмотрите весь режим ухода — это сигнал перегруза или несбалансированного климата.

Главное правило

Если желтеют только семядоли — не волнуйтесь. Если страдают основные листья — это знак, что капуста не получает что-то важное: свет, воздух, сухую землю или баланс питания. Устраните причину — и рассада быстро придёт в себя.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

