Ослепляем огурцы — и собираем урожай в два раза больше

Удобрения, полив и защита от вредителей — это базовые вещи, без которых невозможно вырастить крепкие и здоровые огурцы. Но есть ещё один агроприём, который редко вспоминают новички, а вот опытные огородники считают его обязательным. Речь о ослеплении огурцов — процедуре, которая напрямую влияет на урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Огурцы

Что такое ослепление огурцов

Это прищипывание всех завязей, цветов и пасынков в нижней части растения — обычно от земли до 4-5 настоящего листа. Именно этот участок стебля очищают, оставляя только основной побег. Выше — боковые отростки уже можно оставлять.

Зачем ослеплять огурцы

Профилактика загущения. Нижняя часть куста не обрастает листвой, что улучшает вентиляцию у корней. Меньше влаги — меньше риска грибковых заболеваний.

Крепкое растение. Все питательные вещества направляются на рост вверх, а не на бесплодные пасынки и пустоцветы внизу.

Раннее и обильное плодоношение. Овощи начинают завязываться раньше и формируются более крупными и сочными.

Меньше пустоцвета. Удаление бесполезных цветов на ранних этапах уменьшает их общее количество на кусте.

Когда и где проводить

Начинают ослеплять сразу после формирования 4-5 листа.

Делают это на всех огурцах, независимо от сорта и способа выращивания — будь то открытый грунт, теплица или балконный горшок.

Повторяют при необходимости, если появляются новые лишние побеги снизу.

Как правильно ослепить

Осмотрите растение — от низа до 4-5 листа. Аккуратно удалите все боковые пасынки, завязи и цветки в этом участке. Боковые побеги выше 5-го листа можно прищипывать только по мере роста, формируя растение по схеме (в зависимости от сорта).

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

