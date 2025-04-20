Без ульев и забот: как привлечь пчёл и получить щедрый урожай

Даже если вы никогда не держали пчёл, ваш сад может стать для них настоящим оазисом. А взамен — пышное цветение, щедрый урожай и здоровая экосистема. Всё, что нужно, — это высадить медоносы и поставить воду. Рассказываем, как сделать это правильно.
Пчёлы — главные опылители сада. Они обеспечивают завязывание плодов на яблонях, ягодах и даже кабачках. Чем больше пчёл, тем больше урожай. И совсем неважно, чей это улей — пусть мёд достанется соседу, а опыление — вам.
Возле огорода — особенно если вы замечали проблемы с опылением кабачков, огурцов, тыквы.
В саду — у яблонь, вишни и других плодовых.
На солнце — аромат цветов будет ярче, а значит, пчёлы найдут их быстрее.
герань
георгины
очиток
эхинацея
клевер
тимьян
донник
вереск
иван-чай
мак
люпин
календула
фиалки
цинния
розы
мята
базилик
шалфей
розмарин
орегано
фенхель
малина
смородина
калина
барбарис
облепиха
бузина
рябина
шиповник
яблоня
липа (настоящий магнит для пчёл)
Пчёлы, как и любые живые существа, нуждаются в воде. Поставьте в саду плоскую поилку с камушками — пчёлы смогут на них садиться, не рискуя утонуть.
Пчёлы (лат. Anthophila) — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям. Наука о пчёлах называется апиология (апидология).
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.