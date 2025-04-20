Без ульев и забот: как привлечь пчёл и получить щедрый урожай

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Даже если вы никогда не держали пчёл, ваш сад может стать для них настоящим оазисом. А взамен — пышное цветение, щедрый урожай и здоровая экосистема. Всё, что нужно, — это высадить медоносы и поставить воду. Рассказываем, как сделать это правильно.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пчела на цветке

Зачем это нужно

Пчёлы — главные опылители сада. Они обеспечивают завязывание плодов на яблонях, ягодах и даже кабачках. Чем больше пчёл, тем больше урожай. И совсем неважно, чей это улей — пусть мёд достанется соседу, а опыление — вам.

Где сажать медоносы

Возле огорода — особенно если вы замечали проблемы с опылением кабачков, огурцов, тыквы.

В саду — у яблонь, вишни и других плодовых.

На солнце — аромат цветов будет ярче, а значит, пчёлы найдут их быстрее.

Что посадить — список лучших медоносов

Многолетники:

герань

георгины

очиток

эхинацея

клевер

тимьян

донник

вереск

иван-чай

Однолетники:

мак

люпин

календула

фиалки

цинния

розы

Пряные травы (полезны и на кухне):

мята

базилик

шалфей

розмарин

орегано

фенхель

Кустарники и деревья:

малина

смородина

калина

барбарис

облепиха

бузина

рябина

шиповник

яблоня

липа (настоящий магнит для пчёл)

Не забудьте о воде

Пчёлы, как и любые живые существа, нуждаются в воде. Поставьте в саду плоскую поилку с камушками — пчёлы смогут на них садиться, не рискуя утонуть.

Уточнения

Пчёлы (лат. Anthophila) — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям. Наука о пчёлах называется апиология (апидология).

