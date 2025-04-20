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Без ульев и забот: как привлечь пчёл и получить щедрый урожай

1:38
Садоводство

Даже если вы никогда не держали пчёл, ваш сад может стать для них настоящим оазисом. А взамен — пышное цветение, щедрый урожай и здоровая экосистема. Всё, что нужно, — это высадить медоносы и поставить воду. Рассказываем, как сделать это правильно.

Пчела на цветке
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пчела на цветке

Зачем это нужно

Пчёлы — главные опылители сада. Они обеспечивают завязывание плодов на яблонях, ягодах и даже кабачках. Чем больше пчёл, тем больше урожай. И совсем неважно, чей это улей — пусть мёд достанется соседу, а опыление — вам.

Где сажать медоносы

  • Возле огорода — особенно если вы замечали проблемы с опылением кабачков, огурцов, тыквы.

  • В саду — у яблонь, вишни и других плодовых.

  • На солнце — аромат цветов будет ярче, а значит, пчёлы найдут их быстрее.

Что посадить — список лучших медоносов

Многолетники:

  • герань

  • георгины

  • очиток

  • эхинацея

  • клевер

  • тимьян

  • донник

  • вереск

  • иван-чай

Однолетники:

  • мак

  • люпин

  • календула

  • фиалки

  • цинния

  • розы

Пряные травы (полезны и на кухне):

  • мята

  • базилик

  • шалфей

  • розмарин

  • орегано

  • фенхель

Кустарники и деревья:

  • малина

  • смородина

  • калина

  • барбарис

  • облепиха

  • бузина

  • рябина

  • шиповник

  • яблоня

  • липа (настоящий магнит для пчёл)

Не забудьте о воде

Пчёлы, как и любые живые существа, нуждаются в воде. Поставьте в саду плоскую поилку с камушками — пчёлы смогут на них садиться, не рискуя утонуть.

Уточнения

Пчёлы (лат. Anthophila) — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям. Наука о пчёлах называется апиология (апидология).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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