Эти 5 шагов вернут вашим нарциссам яркость и пышность

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пышные, яркие нарциссы — гордость весенней клумбы. Но уже через пару сезонов они могут поблекнуть, начать мельчать и почти не цвести. Причина — не капризы природы, а типичные ошибки ухода. Рассказываем, что делать после цветения, чтобы ваши нарциссы радовали не один год.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нарциссы

1. Подкормка после цветения — обязательно

Как только бутоны увянут, растение нуждается в минеральных удобрениях. В июне обязательно подкормите нарциссы, строго следуя инструкции на упаковке. Это питание уйдёт в луковицу, а значит — заложит цветение на следующий сезон.

2. Не трогайте листья до полного увядания

Даже если зелень кажется лишней на клумбе, не срезайте листья сразу. Они продолжают питать луковицу. Срезать можно только тогда, когда листва полностью высохнет.

3. Не выкапывайте молодые луковицы

Нарциссы прекрасно растут на одном месте до 5-6 лет. Ранняя пересадка может навредить — дайте им спокойно развиваться.

4. Выкапывайте взрослые луковицы в июле

Если пора пересадки всё-таки пришла:

срежьте наземную часть;

выкопайте луковицы;

разберите на деток;

просушите в тени и прохладе;

храните в ящиках до посадки.

5. Сажайте правильно — в конце августа

Идеальное время для посадки — вторая половина августа. Обязательно добавьте в лунку:

1 ч. л. минеральных удобрений на каждую луковицу;

1 ст. л. золы на каждые 3 луковицы.

Эти добавки укрепят корневую систему и помогут нарциссам пережить зиму.

Уточнения

Нарци́сс (лат Narcissus) — род однодольных растений из семейства амариллисовых.

