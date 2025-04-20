Эти 5 шагов вернут вашим нарциссам яркость и пышность

Пышные, яркие нарциссы — гордость весенней клумбы. Но уже через пару сезонов они могут поблекнуть, начать мельчать и почти не цвести. Причина — не капризы природы, а типичные ошибки ухода. Рассказываем, что делать после цветения, чтобы ваши нарциссы радовали не один год.
Как только бутоны увянут, растение нуждается в минеральных удобрениях. В июне обязательно подкормите нарциссы, строго следуя инструкции на упаковке. Это питание уйдёт в луковицу, а значит — заложит цветение на следующий сезон.
Даже если зелень кажется лишней на клумбе, не срезайте листья сразу. Они продолжают питать луковицу. Срезать можно только тогда, когда листва полностью высохнет.
Нарциссы прекрасно растут на одном месте до 5-6 лет. Ранняя пересадка может навредить — дайте им спокойно развиваться.
Если пора пересадки всё-таки пришла:
срежьте наземную часть;
выкопайте луковицы;
разберите на деток;
просушите в тени и прохладе;
храните в ящиках до посадки.
Идеальное время для посадки — вторая половина августа. Обязательно добавьте в лунку:
1 ч. л. минеральных удобрений на каждую луковицу;
1 ст. л. золы на каждые 3 луковицы.
Эти добавки укрепят корневую систему и помогут нарциссам пережить зиму.
Нарци́сс (лат Narcissus) — род однодольных растений из семейства амариллисовых.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.