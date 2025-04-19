Гусеницы не доберутся до плодов, если сделать это прямо сейчас

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если ваши сливы из года в год становятся червивыми и опадают раньше времени — вы не одиноки. Садоводы по всей стране сталкиваются с нападением сливовой моли, личинки которой превращают сочные плоды в непригодные для еды. Но хорошая новость в том, что предотвратить заражение можно уже в апреле, пока вредители не взялись за своё.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers Слива

Кто портит сливы

Главный виновник — сливовая моль. Весной (в начале мая) она откладывает яйца на листьях и плодах, а уже через пару дней из них появляются личинки. Эти гусеницы длиной до 11 мм, розовые с тёмной головкой, быстро добираются до косточки и разрушают плод изнутри. Такие сливы:

опадают раньше времени;

становятся непригодными для варенья или компотов;

часто имеют видимые проколы или трещины.

Эффективный способ — бумажная ловушка на стволе

Секретный приём садоводов — обмотка ствола бумаги на высоте 30-50 см от земли. Это простой и недорогой метод, который помогает поймать личинок во время их спуска по стволу к почве (и обратно).

Как это работает:

Личинки моли уходят в землю окукливаться.

Весной они поднимаются обратно по стволу.

Бумажная лента становится для них ловушкой.

Что делать:

Оберните ствол дерева широкой бумагой (лучше взлохмаченной). Закрепите сверху и снизу. Меняйте ловушку каждые 2-3 недели, сжигая использованную.

Ещё один приём: защита почвы под деревом

С середины апреля накройте землю под сливами пищевой плёнкой или тонким агроволокном. Это не даст личинкам проникнуть в почву, чтобы окуклиться, а также помешает выходу новых взрослых бабочек.

Используйте колышки, чтобы зафиксировать материал.

Убирайте укрытие в начале лета.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

