Гусеницы не доберутся до плодов, если сделать это прямо сейчас

Если ваши сливы из года в год становятся червивыми и опадают раньше времени — вы не одиноки. Садоводы по всей стране сталкиваются с нападением сливовой моли, личинки которой превращают сочные плоды в непригодные для еды. Но хорошая новость в том, что предотвратить заражение можно уже в апреле, пока вредители не взялись за своё.
Главный виновник — сливовая моль. Весной (в начале мая) она откладывает яйца на листьях и плодах, а уже через пару дней из них появляются личинки. Эти гусеницы длиной до 11 мм, розовые с тёмной головкой, быстро добираются до косточки и разрушают плод изнутри. Такие сливы:
опадают раньше времени;
становятся непригодными для варенья или компотов;
часто имеют видимые проколы или трещины.
Секретный приём садоводов — обмотка ствола бумаги на высоте 30-50 см от земли. Это простой и недорогой метод, который помогает поймать личинок во время их спуска по стволу к почве (и обратно).
Как это работает:
Личинки моли уходят в землю окукливаться.
Весной они поднимаются обратно по стволу.
Бумажная лента становится для них ловушкой.
Что делать:
Оберните ствол дерева широкой бумагой (лучше взлохмаченной).
Закрепите сверху и снизу.
Меняйте ловушку каждые 2-3 недели, сжигая использованную.
С середины апреля накройте землю под сливами пищевой плёнкой или тонким агроволокном. Это не даст личинкам проникнуть в почву, чтобы окуклиться, а также помешает выходу новых взрослых бабочек.
Используйте колышки, чтобы зафиксировать материал.
Убирайте укрытие в начале лета.
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.
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