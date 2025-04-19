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Как старые кирпичи и грунт превратились в садовое вдохновение

2:08
Садоводство

Иногда вдохновение приходит неожиданно — буквально через дыру в заборе. Так и случилось с миссис Венделой: заглянув на стройку бассейна к соседу, она увидела груду выброшенных камней… и представила собственный сад.

Фикус Бенджамина
Фото: commons.wikimedia.org by Anish nellickal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фикус Бенджамина

Свалка превратилась в проект

Всё началось с кучи грунта и камней, оставшихся после выемки котлована под бассейн. Вместо того чтобы остаться строительным мусором, они легли в основу альпинария с каменной лестницей, который хозяйка и её подруга начали возводить прямо на склоне возле дома. Самый крупный валун помог уложить мистер Багриста — друг семьи и по совместительству оператор строительной техники.

С этого момента работа пошла всерьёз: между камнями вдавливали грунт, добавляли почву, снова подсыпали, разбирали и пересобирали.

Каменная лестница и сад без лишнего формализма

Лестницу построили из старых кирпичей, а мелкие камни от альпинария пустили на оформление. Получилась прочная и красивая конструкция — хоть и ещё без финальной затирки швов и перильных хвостовиков, но уже впечатляющая.

Что особенно радует: лестница гармонично сливается с альпинарием, создавая цельную природную композицию.

Альпийские растения и личное участие

Когда всё было готово, Вендула сама занялась посадками. Часть растений досталась от подруги мамы, часть — от невестки. Посадили в основном ковровые и весеннецветущие виды — те, что красиво разрастаются между камнями. Не все прижились, но альпинарий уже оживает красками.

Сорняки она решила сдерживать без агрессивной агротканью: почву мульчируют, оставляя ей возможность "дышать".

Кустарники и буксус под наблюдением

Чтобы добавить объёма, пересадили два буксуса и немного лаванды. Вендула не понаслышке знает, как опасны буксусовые вредители, поэтому вовремя проводит профилактическое опрыскивание. Благодаря такому вниманию сад будет цвести, а не болеть.

Уточнения

Садово́дство - отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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