Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вагон-ресторан: советский люкс с котлетой и пюре
Жир, который нельзя терять: как не навредить себе в погоне за рельефом
Как старые кирпичи и грунт превратились в садовое вдохновение
Запеканка из яиц и овощей, которую легко приготовить на выходных
Салат не должен быть скучным: 15 видов зелени, которые оживят любую тарелку
Секреты московского туризма: почему индийцы стремятся в российскую столицу?
Она чувствует вашу тревогу — правда о кошачьей эмпатии
Секретный метод посадки картошки: 50 вёдер с сотки — это реально
Литовская финкомпания грозит заморозкой счетов россиянам и белорусам

Ароматный и выносливый: кустарник, который лучше сирени для загородного участка

2:38
Садоводство

Пока большинство садоводов гонится за привычными розами и сиренью, османтус остаётся почти тайным сокровищем. Этот вечнозелёный азиатский кустарник не просто красив, он излучает такой аромат, что осенью может превзойти жасмин. А главное — выдерживает морозы до -15 °C и не требует особого ухода. Идеальный кандидат для загородных садов, где суровая зима — норма, а не исключение.

Османтус
Фото: commons.wikimedia.org by A16898, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Османтус

Что делает османтус особенным

Османтус растёт медленно, но зато стабильно. Он вырастает до 2-4 метров, сохраняет густую листву даже зимой и, несмотря на скромные цветки, наполняет сад насыщенными ароматами — от апельсиновых до гардениевых нот. Название говорит само за себя: с греческого osme - "запах", anthos - "цветок".

Самые морозостойкие сорта

Если вы живёте в районе с холодными зимами, выбирайте:

  • Osmanthus heterophyllus — самый выносливый, с ароматом апельсина

  • O. x burkwoodii — цветёт весной, пахнет жасмином

  • Osmanthus armatus — осеннее цветение и крупные листья с "зубцами"

Пестролистные сорта вроде "Goshiki' и "Variegatus' добавят яркости даже в тени.

Почему он идеален для загородных участков

  • Выдерживает морозы до -15 °C и засуху после укоренения

  • Цветёт осенью, когда в саду мало ароматов

  • Не сбрасывает листву, добавляя структуру в зимний пейзаж

  • Требует минимального ухода и обрезки

Где и как сажать

Османтус предпочитает:

  • Полутень или солнце в мягком климате

  • Почву с хорошим дренажом и перегноем, pH от нейтрального до слабокислого

  • Посадку осенью или весной (избегайте заморозков)

Полив нужен первые пару лет, потом кустарник становится устойчивым. Удобрение — компост весной. Обрезка — по желанию, лучше после цветения.

Как использовать в саду

  • Живая изгородь: плотная, зелёная, ароматная

  • Одиночная посадка: у террасы, дорожки, скамьи

  • Компаньон в миксбордерах: рядом с гамамелисами, анемонами, декоративными травами

  • Для азиатского сада: отлично сочетается с клёнами, папоротниками, бамбуком

Бонус: аромат в банке и парфюмерии

В Китае османтус используют в чае, варенье, выпечке и винах. Его эфирное масло — ценнейший компонент нишевой парфюмерии. Цветы можно даже сушить для ароматизации чая.

Уточнения

Осма́нт или Осма́нтус (лат. Osmānthus) — род вечнозелёных лиственных цветковых растений семейства Маслиновые (Oleaceae), включающий около 36 видов, происходящих из тропических районов Евразии от Кавказа до Японии.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Минус 90 — и никаких спортзалов: что вы всё ещё едите, а зря
Красота и стиль
Минус 90 — и никаких спортзалов: что вы всё ещё едите, а зря Аудио 
Под глазами — минус 5 лет: утренний трюк, который спасает лицо без макияжа
Красота и стиль
Под глазами — минус 5 лет: утренний трюк, который спасает лицо без макияжа Аудио 
Популярное
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче

Почти треть россиян (31,6%) проведет майские на даче ради уединения и шашлыков. Опрос выявил атрибуты дачи мечты: дом, плодовые деревья и мангал.

Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Сводка с фронта: США больше не будут поддерживать Киев, Запад думает признать Крым Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем
Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем
Последние материалы
Секретный метод посадки картошки: 50 вёдер с сотки — это реально
Литовская финкомпания грозит заморозкой счетов россиянам и белорусам
Земля для жизни или сюрпризов? Один файл, который решит судьбу покупки
Как в СССР звучал идеальный мотор: по слуху, а не по датчику
Полчаса на трассе — и мотор дышит по-новому: но только при одном условии
Ваши волосы не ленивы — просто вы забыли про одно простое правило
Космос и скандал: как 11 минут изменили репутацию Кэти Перри
Шокирующая находка в Шотландии: древний патоген оживает в теориях
Самая частая ошибка с продуктами — и она может стоить здоровья
Ваш макияж разваливается к обеду? Проверьте, не забыли ли вы это
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.