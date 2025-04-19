Секреты садоводов: 6 растений, которые приживутся даже в середине лета

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы думаете, что лето — это только время полива и сбора урожая, а не посадок, то зря. Некоторые садовые растения прекрасно приживаются даже в июле и радуют цветением до осени. Мы собрали для вас шесть неприхотливых, но эффектных цветов, которые ещё не поздно посадить прямо сейчас.

Фото: commons.wikimedia.org by Paul Hermans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Календула

1. Календула

Оранжевое солнце на клумбе! Календула не только декоративна, но и полезна: её аромат отпугивает вредителей, а цветки можно использовать в лечебных целях. Любит солнце и рыхлую почву, переживёт лёгкое похолодание и будет цвести до осени.

2. Флоксы

Цветут долго, пахнут приятно, притягивают бабочек. Их можно посадить даже в полутени. Главное — полив и удобренная почва. Сеют или сажают на расстоянии, чтобы цветы не мешали друг другу.

3. Нивяник (садовая ромашка)

Символ лета! Неприхотлива, требует только солнца и рыхлой земли. Июль — идеальное время, чтобы посеять свежесобранные семена. Особых условий не нужно — только полив и немного торфа на поверхность.

4. Рудбекия

Цветок-солнышко: яркий, крупный, не боится жары. Высаживайте на солнце, поливайте в засуху и раз в пару недель подкармливайте — и получите настоящий цветочный огонь на участке.

5. Дельфиниум

Эффектные высокие "свечи" до полутора метров — украшение любой клумбы. Любит влагу и дренированную почву, подходит как для солнца, так и для полутени. Следите за вредителями, особенно улитками.

6. Барвинок

Вечнозелёный любимец ленивых садоводов. Устойчив, красив, цветёт синим, фиолетовым или белым. Лучше всего чувствует себя в полутени, просит минимального ухода и благодарно разрастается.