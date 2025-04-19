Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пароизоляция не работает? Вы могли допустить эту распространённую ошибку
Больше никакой асимметрии: эти трюки помогут нарисовать идеальные стрелки даже новичку
Этот странный трюк с носками улучшает сон лучше, чем вечерние ритуалы
Резервный фонд туроператоров: что изменится с 2023 года и как это повлияет на туристов
Учёные раскрыли связь между маслами и раком молочной железы — шокирующие выводы
Как получить материнский капитал, не выходя из дома: секреты быстрой подачи заявки
Увеличьте урожай перца: простая хитрость с дрожжами
Новые мотоциклы за цену подержанной Лады: в этом списке есть настоящие находки
Ягодицы вырастут за месяц: вот как усилить эффект от румынской тяги

Секреты садоводов: 6 растений, которые приживутся даже в середине лета

2:02
Садоводство

Если вы думаете, что лето — это только время полива и сбора урожая, а не посадок, то зря. Некоторые садовые растения прекрасно приживаются даже в июле и радуют цветением до осени. Мы собрали для вас шесть неприхотливых, но эффектных цветов, которые ещё не поздно посадить прямо сейчас.

Календула
Фото: commons.wikimedia.org by Paul Hermans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Календула

1. Календула

Оранжевое солнце на клумбе! Календула не только декоративна, но и полезна: её аромат отпугивает вредителей, а цветки можно использовать в лечебных целях. Любит солнце и рыхлую почву, переживёт лёгкое похолодание и будет цвести до осени.

2. Флоксы

Цветут долго, пахнут приятно, притягивают бабочек. Их можно посадить даже в полутени. Главное — полив и удобренная почва. Сеют или сажают на расстоянии, чтобы цветы не мешали друг другу.

3. Нивяник (садовая ромашка)

Символ лета! Неприхотлива, требует только солнца и рыхлой земли. Июль — идеальное время, чтобы посеять свежесобранные семена. Особых условий не нужно — только полив и немного торфа на поверхность.

4. Рудбекия

Цветок-солнышко: яркий, крупный, не боится жары. Высаживайте на солнце, поливайте в засуху и раз в пару недель подкармливайте — и получите настоящий цветочный огонь на участке.

5. Дельфиниум

Эффектные высокие "свечи" до полутора метров — украшение любой клумбы. Любит влагу и дренированную почву, подходит как для солнца, так и для полутени. Следите за вредителями, особенно улитками.

6. Барвинок

Вечнозелёный любимец ленивых садоводов. Устойчив, красив, цветёт синим, фиолетовым или белым. Лучше всего чувствует себя в полутени, просит минимального ухода и благодарно разрастается.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Авто
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке Аудио 
Под глазами — минус 5 лет: утренний трюк, который спасает лицо без макияжа
Красота и стиль
Под глазами — минус 5 лет: утренний трюк, который спасает лицо без макияжа Аудио 
Марк Эйдельштейн установил рекорд: 111 раз сказал одно и то же слово в одном интервью
Шоу-бизнес
Марк Эйдельштейн установил рекорд: 111 раз сказал одно и то же слово в одном интервью Аудио 
Популярное
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой

Кошка исчезла в 2009 году, и её владелец уже не надеялся на встречу. Но спустя 16 лет она вернулась — и это не легенда, а реальная история.

16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Память, которой не хватает: как поисковые отряды возвращают к жизни забытых солдат Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Последние материалы
Этот странный трюк с носками улучшает сон лучше, чем вечерние ритуалы
Резервный фонд туроператоров: что изменится с 2023 года и как это повлияет на туристов
Учёные раскрыли связь между маслами и раком молочной железы — шокирующие выводы
Как получить материнский капитал, не выходя из дома: секреты быстрой подачи заявки
Увеличьте урожай перца: простая хитрость с дрожжами
Секреты садоводов: 6 растений, которые приживутся даже в середине лета
Новые мотоциклы за цену подержанной Лады: в этом списке есть настоящие находки
Ягодицы вырастут за месяц: вот как усилить эффект от румынской тяги
Чувак, ну ты красавчик: Юра Борисов обескуражил Марка Эйдельштейна своим ответом на признание в зависти
Секрет стильного фасада — работает даже на обычном доме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.