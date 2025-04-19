Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Он не жмёт, не давит, не мешает — нижнее бельё, которое полюбили стилисты и звёзды
Устали от голубей на даче? Откройте для себя секреты эффективного отпугивания
3 метра спокойствия или 10 метров свободы? Поводковый гид для заботливого хозяина
Черноморское побережье в мае: где самые высокие показатели загрузки отелей?
Неожиданные мелочи, по которым видно: ваша память сильнее, чем кажется
Гирлянды вместо дорогих светильников: как создать уют в интерьере с минимальными затратами
Когда и почему Спартак упустил шанс стать лидером: мнение экс-игрока
Австралийский яичный кризис 2025: чем заменить любимый продукт в каждом блюде
Сценарий мягкой посадки: как Россия справится с экономическим замедлением в 2025 году

У каждого дачника есть своя зелёная золотая пятёрка — в чём их секрет?

1:40
Садоводство

У каждого дачника есть своя зелёная "золотая пятёрка". И не зря: зелень не только украшает тарелку, но и насыщает организм витаминами, улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет. А главное — растёт быстро и без капризов. Рассказываем, какие культуры чаще всего выращивают, и почему без них не обходится ни один огород.

Зелёный салат
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зелёный салат

1. Зелёный лук

Быстрый, полезный, неприхотливый. Витамина С в нём больше, чем в луковице. Растёт на грядке, в теплице и даже на подоконнике. Чтобы было больше перьев — сажайте многозачатковые сорта.

2. Листовой салат

Созревает за пару недель, не боится прохлады, отлично сочетается с другими культурами. Сеют с интервалом в 1-2 недели, чтобы всегда была свежая зелень. Полив и лёгкая тень — всё, что ему нужно.

3. Укроп

Ароматный, витаминный, хорошо переносит даже небольшие заморозки. Можно сеять всё лето, каждые две недели. Главное — свет, влага и рыхлая почва.

4. Шпинат

Невероятно полезный: много белка, клетчатки, фолиевой кислоты. Любит прохладу и полутень, на жаре быстро уходит в стрелку. Идеален для тушения и заморозки.

5. Пекинская капуста

Созревает за 40-60 дней, богата витаминами и белком. Сеют весной или в июле, чтобы избежать цветения. Простая в уходе, вкусная в салатах и тушёнке.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Авто
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке Аудио 
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Здоровье
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке Аудио 
Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее
Домашние животные
Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее Аудио 
Популярное
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой

Кошка исчезла в 2009 году, и её владелец уже не надеялся на встречу. Но спустя 16 лет она вернулась — и это не легенда, а реальная история.

16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Память, которой не хватает: как поисковые отряды возвращают к жизни забытых солдат Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Последние материалы
Три секретных подкормки для пионов: как добиться роскошного цветения
Нервная система отдыхает, гормоны под контролем: простой чай с мощным эффектом
Маленькие фонарики из травы: почему светлячки больше не летают в сумерках
Демидов против Овечкина: молодёжь против легенды в первом раунде Кубка Стэнли
Как избавиться от известкового налёта в унитазе: дешёво, просто и эффективно
Цены на бензин поползли вниз, но поползли ли вниз риски испортить двигатель
Что нельзя есть на шведском столе: опасности, которые скрываются за красивой картинкой
Что посадить после картофеля: лучшие культуры для севооборота
Крипто-инвестор Барри Силберт обнажает правду: 99,9% монет — пустышки
5 смарт-часов, которые сделают вашу жизнь лучше — откройте секреты их возможностей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.