У каждого дачника есть своя зелёная золотая пятёрка — в чём их секрет?

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

У каждого дачника есть своя зелёная "золотая пятёрка". И не зря: зелень не только украшает тарелку, но и насыщает организм витаминами, улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет. А главное — растёт быстро и без капризов. Рассказываем, какие культуры чаще всего выращивают, и почему без них не обходится ни один огород.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Зелёный салат

1. Зелёный лук

Быстрый, полезный, неприхотливый. Витамина С в нём больше, чем в луковице. Растёт на грядке, в теплице и даже на подоконнике. Чтобы было больше перьев — сажайте многозачатковые сорта.

2. Листовой салат

Созревает за пару недель, не боится прохлады, отлично сочетается с другими культурами. Сеют с интервалом в 1-2 недели, чтобы всегда была свежая зелень. Полив и лёгкая тень — всё, что ему нужно.

3. Укроп

Ароматный, витаминный, хорошо переносит даже небольшие заморозки. Можно сеять всё лето, каждые две недели. Главное — свет, влага и рыхлая почва.

4. Шпинат

Невероятно полезный: много белка, клетчатки, фолиевой кислоты. Любит прохладу и полутень, на жаре быстро уходит в стрелку. Идеален для тушения и заморозки.

5. Пекинская капуста

Созревает за 40-60 дней, богата витаминами и белком. Сеют весной или в июле, чтобы избежать цветения. Простая в уходе, вкусная в салатах и тушёнке.