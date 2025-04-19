Весенняя ловушка для садоводов: почему пионы лучше сажать в августе

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна зовёт в сад, а витрины завалены пионовыми деленками. Редкие сорта, красивые фото, заманчивые скидки — всё кричит: "Покупай сейчас!" Но если не хотите выбросить деньги и сам саженец в мусорное ведро — остановитесь. Весна для пионов — не время посадки, а источник проблем. Рассказываем, почему лучше потерпеть до августа и что делать, если всё же не удержались.

Фото: commons.wikimedia.org by Poupou l'quourouce, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пионы

Почему весна — не лучшее время для покупки

Весной у саженца нарушен ритм: он должен спать, а его разбудили. Почки тронулись в рост, но сил у корней — ноль. Такие деленки чаще гибнут, а если и выживают, то долго болеют и отстают в развитии. У капризных сортов шанс прижиться — менее 50%.

Как выбрать живой саженец, если купили

Ищите признаки здоровья:

Нет гнили, плесени, наростов

2-3 крепких корня длиной не меньше 5 см

Толстые запасающие корни (от 2 см)

2-3 почки, но обязательно спящие

Вес: от 100 г (молочноцветковые), до 250 г (ИТО-гибриды)

Если почки уже пробудились — саженец ослаблен. Если пахнет плесенью — не берите.

Купили — и что теперь

Сухая или подвявшая деленка: замочите на пару дней во влажном мхе или песке.

Есть гниль: срежьте до живой ткани, обработайте золой, просушите.

Слишком длинные корни: укоротите до 12-15 см. Это простимулирует рост новых.

Как посадить пион весной, если уж купили

Вариант 1 — очень ранняя посадка в грунт: как только земля оттает. Посадите без удобрений, заглубите на 10 см, мульчируйте.

Вариант 2 - в контейнер: небольшой горшок с питательной почвой, прохладное место, немного света. На участок — только в мае. На постоянное место — осенью.

Вариант 3 - посадка в конце весны: копайте яму 60x60 см, дренаж, компост, зола, суперфосфат. Глубина посадки — 7 см от почек до поверхности.

Уход за посаженным весной пионом