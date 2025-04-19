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Три секретных подкормки для пионов: как добиться роскошного цветения

2:53
Садоводство

Пионы — настоящие звёзды поздней весны. Они не требуют круглосуточного внимания, но если вы хотите, чтобы кусты были покрыты огромными, душистыми цветами, придётся немного помочь. И начинается всё с весны — именно в этот период закладывается цветение. Рассказываем, какие три весенние подкормки помогут пионам раскрыться на максимум.

Розовые пионы
Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розовые пионы

Первая подкормка: когда ростки только появились

Первые красные побеги проклюнулись из земли? Значит, пора действовать. Цель этой подкормки — поддержать формирование крепкой надземной части: стеблей и листвы.

Что использовать:

  • Аммиачную селитру — 1 ст. л. на 10 л воды

  • Мочевину — 15–20 г, заделать в почву

  • Комплексное удобрение с азотом (например, азофоска 22:11:11) — 20–40 г под куст

  • Настой коровяка — в разбавленном виде 1:10, по 2 л под куст

Важно: удобрения вносят только по влажной земле, иначе можно сжечь корни. Сначала полейте куст, а уже потом подкармливайте.

Вторая подкормка: в момент, когда бутоны только формируются

На этом этапе пионам нужно меньше азота и больше калия с фосфором — именно они влияют на размер, цвет и обильность цветения.

Чем подкармливать:

  • Суперфосфат (20 г) + сульфат калия (15 г) + немного азота (10 г)

  • Гранулы длительного действия — например, Bona Forte для пионов и роз

  • Настой коровяка с золой — 2 л на куст

Совет: если первую подкормку пропустили, можно компенсировать это именно сейчас, применив комплексное удобрение.

Третья подкормка: когда пионы начинают цвести

Чтобы цветение длилось дольше, а цветки были яркими и крупными, в самом начале цветения пионы снова подкармливают — уже почти без азота.

Что подойдёт:

  • Суперфосфат (15–20 г) и сульфат калия (10–15 г)

  • Комплексные удобрения с упором на калий — Идеал, ОМУ, Фертика

  • Внекорневая подкормка — опрыскивание раствором удобрения по листьям

Подкормку по листве проводят в пасмурный день или рано утром/вечером. Главное — не переборщить с дозировкой, чтобы не получить ожоги.

Бонус: питание от микроорганизмов

Чтобы удобрения работали эффективнее, полезно добавлять в почву ЭМ-препараты: Байкал ЭМ1, Сияние, Восток, Экомик. Или даже просто использовать настой дрожжей — 100 г дрожжей + 100 г сахара на 0,5 л воды, настоять и развести в 10 л. Получившийся раствор проливают под куст.

Уточнения

Пио́н — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые, ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).
Пионы цветут в конце весны, ценятся садоводами за пышную листву, эффектные цветы и декоративные плоды (у некоторых видов).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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