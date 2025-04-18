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Пересадка, которая шокирует: метод, переворачивающий уход за цветами

1:45
Садоводство

Почти у каждого на подоконнике живёт хотя бы одно зелёное чудо. Весной многие решаются на пересадку комнатных растений — это важно, чтобы они продолжали расти, цвести и радовать глаз. Но мало кто знает, что в этом процессе есть один трюк, который помогает надолго забыть о проблеме пересушенной почвы.

Горшок с ростками базилика на подоконнике
Фото: Flickr by Jon Eben Field, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горшок с ростками базилика на подоконнике

Что стоит положить в горшок перед пересадкой

Перед тем как сажать растение в новый горшок, положите на дно обычную кухонную губку. Да-да, самую обычную — главное, чтобы была чистая и влажная. Губка будет работать как мини-резервуар, отдавая влагу корням по мере необходимости. Сверху — дренаж, затем почва, и только потом растение.

Такой способ помогает сохранить нужный уровень влаги. Единственное — не перестарайтесь с поливом! Растение само "найдёт" воду, когда ей действительно нужно.

Когда пересаживать цветы

Идеальное время — март и апрель, когда растения "просыпаются" после зимы. Однако если вы только что купили растение, особенно зимой, подождите пару дней, чтобы оно привыкло к новому дому, а затем пересаживайте.

После покупки пересадка особенно важна: вы меняете магазинную землю на питательную, проверяете корни и избавляетесь от возможных вредителей.

Зачем это всё нужно

Со временем корни уплотняются, почва истощается, и растению становится тесно. Без пересадки оно просто перестаёт развиваться. А если добавить в уравнение нехватку влаги — беда не заставит себя ждать. Но благодаря хитрости с губкой можно не переживать: даже в жару ваш цветок не будет страдать от засухи.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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