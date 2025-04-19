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Весенний план для сирени: чтобы куст цвёл, а не разрастался

2:36
Садоводство

Сирень кажется простой в уходе — до тех пор, пока куст не начнёт чахнуть, не станет цвести или не "захватит" весь участок корневой порослью. Чтобы весной она действительно ожила и порадовала ароматными метёлками, нужно вовремя сделать всё важное. И не перепутать — когда поливать, чем кормить и где резать.

Сирень
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сирень

Сирень — не капризна, но почву любит

Даже самые неприхотливые сорта плохо переносят плотную, кислую или болотистую землю. Им нужен свет, рыхлый грунт, умеренная влажность и защита от ветра. Особенно чувствительны к почве искусственно выведенные сорта — их придётся баловать подкормками и поливом чаще.

Когда и как начинать весенний уход

Ждём, пока установится плюсовая температура — и берёмся за дело:

  1. Очистка приствольного круга. Убираем листву, остатки снега и сорняки.

  2. Первый полив. Если погода сухая — выливаем под куст 1-2 ведра тёплой воды.

  3. Защита от болезней. До распускания почек опрыскиваем 1% медным купоросом или бордоской жидкостью.

  4. Вредители. Через неделю обрабатываем системным инсектицидом: подойдёт Актара или Искра.

Время кормить красавицу

Кустам старше 4 лет нужна подкормка. Лучший способ — скважины вокруг куста: насыпаем туда компост с золой и удобрением, утрамбовываем, сверху выравниваем почву.

Нет времени копать? Раствор мочевины (30-40 г на 10 л) под каждый куст. А в мае — калий и фосфор: сернокислый калий (20 г) + суперфосфат (50 г) на то же количество воды.

Поросль мешает цветению — убираем

Побеги, которые не пойдут на размножение, удаляем у самого основания. Одновременно прореживаем крону: убираем ветки старше 5 лет, подмёрзшие и те, что растут внутрь. Главное — не увлекаться: не более 20% куста за раз.

Как ухаживать за сиренью в живой изгороди

Тут нужен баланс: кусты должны быть плотными, но не заросшими. Формируем аккуратную внешнюю крону, не трогая слишком активно внутреннюю часть — иначе сирень будет тратить силы на ненужные побеги, а не на цветы.

Обрезку делаем секатором или мелкозубчатой пилой, крупные срезы обрабатываем садовой пастой. Завершение — неглубокое рыхление почвы (до 10 см).

Уточнения

Сире́нь — род кустарников, принадлежащий семейству Маслиновые (лат. Oleaceae). Род включает виды, распространённые в диком состоянии в Юго-Восточной Европе (Венгрия, Балканы) и в Азии, преимущественно в Китае.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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