Весенний план для сирени: чтобы куст цвёл, а не разрастался

Сирень кажется простой в уходе — до тех пор, пока куст не начнёт чахнуть, не станет цвести или не "захватит" весь участок корневой порослью. Чтобы весной она действительно ожила и порадовала ароматными метёлками, нужно вовремя сделать всё важное. И не перепутать — когда поливать, чем кормить и где резать.
Даже самые неприхотливые сорта плохо переносят плотную, кислую или болотистую землю. Им нужен свет, рыхлый грунт, умеренная влажность и защита от ветра. Особенно чувствительны к почве искусственно выведенные сорта — их придётся баловать подкормками и поливом чаще.
Ждём, пока установится плюсовая температура — и берёмся за дело:
Очистка приствольного круга. Убираем листву, остатки снега и сорняки.
Первый полив. Если погода сухая — выливаем под куст 1-2 ведра тёплой воды.
Защита от болезней. До распускания почек опрыскиваем 1% медным купоросом или бордоской жидкостью.
Вредители. Через неделю обрабатываем системным инсектицидом: подойдёт Актара или Искра.
Кустам старше 4 лет нужна подкормка. Лучший способ — скважины вокруг куста: насыпаем туда компост с золой и удобрением, утрамбовываем, сверху выравниваем почву.
Нет времени копать? Раствор мочевины (30-40 г на 10 л) под каждый куст. А в мае — калий и фосфор: сернокислый калий (20 г) + суперфосфат (50 г) на то же количество воды.
Побеги, которые не пойдут на размножение, удаляем у самого основания. Одновременно прореживаем крону: убираем ветки старше 5 лет, подмёрзшие и те, что растут внутрь. Главное — не увлекаться: не более 20% куста за раз.
Тут нужен баланс: кусты должны быть плотными, но не заросшими. Формируем аккуратную внешнюю крону, не трогая слишком активно внутреннюю часть — иначе сирень будет тратить силы на ненужные побеги, а не на цветы.
Обрезку делаем секатором или мелкозубчатой пилой, крупные срезы обрабатываем садовой пастой. Завершение — неглубокое рыхление почвы (до 10 см).
Сире́нь — род кустарников, принадлежащий семейству Маслиновые (лат. Oleaceae). Род включает виды, распространённые в диком состоянии в Юго-Восточной Европе (Венгрия, Балканы) и в Азии, преимущественно в Китае.
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