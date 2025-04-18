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Секатор, вода и терпение: как вернуть жизнь пожелтевшей туе

2:32
Садоводство

Зимний стресс, солнце, которое греет, но не щадит, замерзшая почва, болезни и вредители — весна у хвойных начинается с испытаний. Особенно страдают туи: они подвержены ожогам, обезвоживанию и ослаблению иммунитета. Но хорошая новость — вы ещё можете всё исправить. Главное — действовать грамотно и вовремя.

Туи
Фото: Own work by Secalinum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Туи

1. Проведите санитарную обрезку, но не торопитесь с секатором

Если хвоя пожелтела — не спешите всё срезать. Полусухие ветви ещё могут ожить. Удалите только явно погибшие и сломанные побеги, зачистите трещины на коре и обработайте их медным купоросом и садовой пастой. Обязательно очистите крону от сухой хвои вручную — это не только вопрос внешнего вида, но и профилактика болезней.

2. Не забудьте про фунгициды и инсектициды

После обрезки — сразу в бой против болезней и вредителей. Весной идеальны системные фунгициды вроде Хоруса или Ракурса (выбирайте в зависимости от температуры). Через неделю — инсектицид: Пиноцид или Батрайдер. Когда станет теплее, подключайте биопрепараты. И не забудьте: обработки нужно повторять каждые 10-14 дней.

3. Весной хвойным нужно пить

Туи часто страдают не от холода, а от жажды. Корни ещё "спят", а хвоя уже теряет влагу. Поэтому поливайте: минимум раз в неделю, особенно на песчаных почвах. В мае дозу увеличиваем до 2-3 вёдер на куст. И не забывайте о дождевании — туманообразное опрыскивание по кроне. Лучше — вечером или рано утром.

4. Подкормка — только по правилам

Забудьте о навозе и переизбытке азота. Хвойным нужно питание, но строго по их запросам. Отлично подойдут гранулы с магнием, железом и аминокислотами (например, Аминосил). Разбросайте по приствольному кругу и слегка заделайте в почву. Если нужен экстренный "подъём" — используйте внекорневую подкормку с Цирконом и жидким концентратом для хвойных.

5. Финальный штрих — мульча

После полива и подкормки замульчируйте приствольные круги. Подойдёт кора, щепа, хвойный опад. Слой — 4-5 см. Это сохранит влагу, избавит от сорняков и придаст ухоженный вид.

Уточнения

Ту́я — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Виды этого рода, особенно Туя западная (Thuja occidentalis), активно используются в садоводстве в качестве декоративно-лиственных растений; выведено множество сортов.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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