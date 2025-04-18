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Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все

2:34
Садоводство

Розы выносливы, но весной — особенно уязвимы. Погода скачет, земля то оттаивает, то снова замирает, а кусты начинают просыпаться и тянуться к свету. Вот только одно неверное действие — и растение теряет силы на весь сезон. Рассказываем, чего точно нельзя делать с розами весной, если вы не хотите остаться без цветения и настроения.

Роза
Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин
Роза

1. Снимать укрытие раньше времени — значит рисковать всем

Яркое солнце и +10 днём — не повод избавлять розы от защиты. Раннее снятие укрытия может закончиться ожогами, выпреванием или подмёрзшими почками. Лучше — постепенное проветривание: сначала убираем лапник, потом слегка открываем спанбонд. Полное снятие — только в пасмурный день, когда нет ночных заморозков.

Ориентир: если на берёзе появились серёжки — почва прогрелась, можно действовать.

2. Слабая обрезка — не помощь, а вред

После зимы розы могут выглядеть неважно, но просто "подровнять" — не выход. Засохшие, подгнившие и почерневшие ветки тянут на себя соки и создают риски заражения. Обрезка должна быть решительной: до здоровой ткани. Если куст выглядит безнадёжно — не выкапывайте. Дайте шанс: сильная обрезка и обработка фунгицидом творят чудеса.

3. Железный купорос — нет, даже если хочется

Этот препарат действительно помогает от грибка, но весной от него больше вреда, чем пользы. Он тормозит рост и может оставить ожоги на новых листьях. Вместо этого используйте биопрепараты или современные фунгициды с мягким действием. А чтобы роза проснулась активнее — примените стимуляторы роста.

4. Пересадка после набухания почек — запоздалая идея

Если почки уже тронулись в рост, пересадка — слишком грубое вмешательство. В экстренных случаях (например, стройка на участке) пересадка возможна, но с минимальным травмированием корней, обработкой антистрессом и без всяких удобрений в первое время.

5. Свежий навоз — всё ещё табу

Разлагаясь, он перегревает почву и может сжечь нежные корешки. Безопасный выбор — перепревший компост, биогумус или специализированные удобрения. Первую подкормку проводят после снятия укрытия, когда почки только начали набухать. И не переборщите — розы не любят излишества.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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