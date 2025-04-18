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Что кладёшь — то и вырастет: как не испортить компостную яму

2:36
Садоводство

Компостная яма кажется простым решением: сложил отходы — получил удобрение. Но на деле не всё так очевидно. Если положить не то — можно не только загубить кучу, но и навредить почве. Что можно бросать в компост без страха, а что — категорически нельзя? Вот короткий и понятный разбор.

Компост
Фото: Fichiers mis à disposition par l'auteur avec accord de mise en ligne sur Wikimedia by Bernard Dejean, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Компост

Можно: зелёное, сухое и органическое

1. Садовые отходы
Скошенная трава, ботва (если не больная), опавшие яблоки и груши, листья, стебли цветов — всё это подходит. Главное — без плесени и вредителей.

2. Остатки еды (в разумных пределах)
Картофельные и морковные очистки, кофейная гуща, чайная заварка, луковая шелуха, яичная скорлупа — отличная добавка. Но не база.

3. Древесные и бумажные отходы
Опилки, щепа, ненужная бумага без краски, картон, зола от костра. Только без пластика и печати. Также подойдут хлопчатобумажные тряпки — без синтетики.

Нельзя: запах, опасность и инородные материалы

1. Мясо, рыба, жир
Они быстро тухнут, пахнут и привлекают крыс.

2. Приготовленная еда
Соусы, жареное, остатки с тарелок — сразу нет.

3. Болезненные растения и заражённая ботва
Не спасёт даже высокая температура — патогены выживают.

4. Химически обработанная зелень
Пестициды мешают микрофлоре и отравляют землю.

5. Цитрусовая кожура
Она кислая, отпугивает червей и тормозит разложение.

6. Твёрдые или опасные фракции
Кости, шипы, доски с гвоздями, колючие растения.

7. Испражнения животных и людей
Особенно опасны фекалии, содержащие паразитов и бактерии.

8. Пластик, стекло, металл, синтетика
Это не компостируется вообще. Никогда.

Как ускорить компостирование

  • Добавьте биопрепараты через неделю после старта.

  • Мелко измельчайте всё, особенно большие овощи.

  • Чередуйте «зелёные» и «коричневые» слои.

  • Увлажняйте в жару, накрывайте в дожди.

  • Переворачивайте кучу раз в 1–2 недели.

  • Используйте старый компост как закваску.

  • В анаэробных условиях — добавьте воду с дрожжами и сахаром.

Уточнения

Компо́ст — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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