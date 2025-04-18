Что кладёшь — то и вырастет: как не испортить компостную яму

Компостная яма кажется простым решением: сложил отходы — получил удобрение. Но на деле не всё так очевидно. Если положить не то — можно не только загубить кучу, но и навредить почве. Что можно бросать в компост без страха, а что — категорически нельзя? Вот короткий и понятный разбор.
1. Садовые отходы
Скошенная трава, ботва (если не больная), опавшие яблоки и груши, листья, стебли цветов — всё это подходит. Главное — без плесени и вредителей.
2. Остатки еды (в разумных пределах)
Картофельные и морковные очистки, кофейная гуща, чайная заварка, луковая шелуха, яичная скорлупа — отличная добавка. Но не база.
3. Древесные и бумажные отходы
Опилки, щепа, ненужная бумага без краски, картон, зола от костра. Только без пластика и печати. Также подойдут хлопчатобумажные тряпки — без синтетики.
1. Мясо, рыба, жир
Они быстро тухнут, пахнут и привлекают крыс.
2. Приготовленная еда
Соусы, жареное, остатки с тарелок — сразу нет.
3. Болезненные растения и заражённая ботва
Не спасёт даже высокая температура — патогены выживают.
4. Химически обработанная зелень
Пестициды мешают микрофлоре и отравляют землю.
5. Цитрусовая кожура
Она кислая, отпугивает червей и тормозит разложение.
6. Твёрдые или опасные фракции
Кости, шипы, доски с гвоздями, колючие растения.
7. Испражнения животных и людей
Особенно опасны фекалии, содержащие паразитов и бактерии.
8. Пластик, стекло, металл, синтетика
Это не компостируется вообще. Никогда.
Добавьте биопрепараты через неделю после старта.
Мелко измельчайте всё, особенно большие овощи.
Чередуйте «зелёные» и «коричневые» слои.
Увлажняйте в жару, накрывайте в дожди.
Переворачивайте кучу раз в 1–2 недели.
Используйте старый компост как закваску.
В анаэробных условиях — добавьте воду с дрожжами и сахаром.
Компо́ст — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.
Volkswagen снова вернулся к шестерёнкам вместо ремня ГРМ — зачем понадобилась такая конструкция и может ли она быть лучше современных решений?