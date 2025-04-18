Что кладёшь — то и вырастет: как не испортить компостную яму

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Компостная яма кажется простым решением: сложил отходы — получил удобрение. Но на деле не всё так очевидно. Если положить не то — можно не только загубить кучу, но и навредить почве. Что можно бросать в компост без страха, а что — категорически нельзя? Вот короткий и понятный разбор.

Фото: Fichiers mis à disposition par l'auteur avec accord de mise en ligne sur Wikimedia by Bernard Dejean, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Компост

Можно: зелёное, сухое и органическое

1. Садовые отходы

Скошенная трава, ботва (если не больная), опавшие яблоки и груши, листья, стебли цветов — всё это подходит. Главное — без плесени и вредителей.

2. Остатки еды (в разумных пределах)

Картофельные и морковные очистки, кофейная гуща, чайная заварка, луковая шелуха, яичная скорлупа — отличная добавка. Но не база.

3. Древесные и бумажные отходы

Опилки, щепа, ненужная бумага без краски, картон, зола от костра. Только без пластика и печати. Также подойдут хлопчатобумажные тряпки — без синтетики.

Нельзя: запах, опасность и инородные материалы

1. Мясо, рыба, жир

Они быстро тухнут, пахнут и привлекают крыс.

2. Приготовленная еда

Соусы, жареное, остатки с тарелок — сразу нет.

3. Болезненные растения и заражённая ботва

Не спасёт даже высокая температура — патогены выживают.

4. Химически обработанная зелень

Пестициды мешают микрофлоре и отравляют землю.

5. Цитрусовая кожура

Она кислая, отпугивает червей и тормозит разложение.

6. Твёрдые или опасные фракции

Кости, шипы, доски с гвоздями, колючие растения.

7. Испражнения животных и людей

Особенно опасны фекалии, содержащие паразитов и бактерии.

8. Пластик, стекло, металл, синтетика

Это не компостируется вообще. Никогда.

Как ускорить компостирование

Добавьте биопрепараты через неделю после старта.

Мелко измельчайте всё, особенно большие овощи.

Чередуйте «зелёные» и «коричневые» слои.

Увлажняйте в жару, накрывайте в дожди.

Переворачивайте кучу раз в 1–2 недели.

Используйте старый компост как закваску.

В анаэробных условиях — добавьте воду с дрожжами и сахаром.

Уточнения

Компо́ст — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.

