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Огурцы и кабачки некуда будет девать: натуральное удобрение, которое творит чудеса

2:35
Садоводство

Хотите кабачков и огурцов столько, что некуда будет складывать? Секрет кроется не в дорогих подкормках, а… в ближайшем озере. Речь идёт об иле — природном удобрении, которое даёт невероятные результаты и доступен каждому.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Огурцы

Ил — природный клад для вашего огорода

Речной и озёрный ил — это не просто грязь, а ценнейшее органическое удобрение. Им пользовались ещё древние земледельцы, и не зря: после обработки почвы илом растения растут быстрее, крепче и дают больше плодов. Особенно хорошо ил влияет на тыквенные культуры — огурцы и кабачки буквально "взрываются" ростом.

Где искать и какой ил выбрать

Лучший вариант — озёрный ил, но подойдут и речной, и болотный. Главное — не брать материал рядом с промышленными зонами, где возможны загрязнения. Натуральный ил снижает кислотность почвы, насыщает её азотом, фосфором и микроэлементами, а главное — делает землю влагоёмкой и рыхлой.

Как подготовить и использовать ил правильно

Свежевыбранный ил нельзя сразу вносить в почву — сначала его нужно высушить. Рассыпьте его тонким слоем на солнце, чтобы нейтрализовать кислоты и запустить разложение органических веществ. После высыхания распределите его по грядкам или внесите в междурядья. Чтобы добиться наилучшего эффекта — перемешайте с верхним слоем почвы.

Что даёт ил: эффект видно сразу

Уже в первый сезон заметен результат: листья становятся насыщенного зелёного цвета, завязей становится больше, плоды быстрее набирают массу. Через 2-3 года использования ил полностью трансформирует грунт, делая его воздушным и плодородным. Это позволяет сократить использование химии и экономить на удобрениях.

Подходит даже для капризных культур

В отличие от агрессивных подкормок, ил не обжигает корневую систему, даже если его внести слишком много. Это делает его идеальным вариантом для нежных огурцов и прожорливых кабачков. Удобрение действует мягко, но эффективно, обеспечивая стабильный рост без стресса для растений.

Итог: лучший помощник — от природы

Природа сама подарила нам мощное удобрение. Не нужно покупать дорогую химию — просто найдите поблизости водоём и воспользуйтесь тем, что уже создано для плодородия. Урожай удивит даже бывалых дачников.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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