Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая любовь Азизы: как 61-летний бизнесмен покорил сердце звезды после скандала на НТВ
Что делать, если ты ненавидишь свою новую стрижку: 5 спасительных идей
Москва бьет 13-летний антирекорд: почему рынок новостроек внезапно замер
Как снизить давление без изнурительных тренировок: работают даже самые простые упражнения
Вода и белок: простые секреты стабилизации глюкозы
Что дешевле теплицы, но не хуже: три дачных лайфхака
Обслужился у друга — остался без страховки: как не попасть впросак
Бывшая скотобойня в Париже превратилась в нечто невероятное — и не только размерами
Кулич до Пасхи — грех или просто преждевременная радость

Как вырастить крыжовник размером со сливу — простой рецепт мощной подкормки

2:29
Садоводство

Мечтаете о крыжовнике размером с крупную сливу? Это вполне реально — и без химии. Секрет прост: натуральное средство на основе доступных продуктов помогает не только увеличить урожай, но и сделать кусты здоровее и крепче. Главное — обработать растения в нужное время и соблюдать пропорции.

Крыжовник
Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Крыжовник

Цветение крыжовника — один из самых важных периодов. Именно в это время растение особенно нуждается в поддержке, и правильно подобранная подкормка напрямую влияет на качество и размер будущих ягод.

Химические удобрения часто дают кратковременный эффект, а натуральные составы работают иначе. Смесь на основе обычных пищевых продуктов активирует естественные процессы роста и защиты.

Для приготовления такой эффективной подкормки понадобится всего три ингредиента:

  • литр теплой воды;

  • чайная ложка сухих дрожжей;

  • столовая ложка сахара.

Раствор следует оставить в теплом месте на двое суток, периодически помешивая. За это время дрожжи "оживут" и начнется брожение. После этого смесь разбавляют водой в пропорции 1:5 — это важно, чтобы не обжечь корни растения.

Поливать крыжовник лучше ранним утром или после захода солнца. Под каждый куст нужно вылить по два литра раствора. Такая подкормка насыщает почву полезными микроорганизмами, которые активизируют рост кустов и укрепляют их иммунитет.

Уже через неделю после обработки кусты покрываются новыми побегами, а завязи становятся плотными и многочисленными. Ягоды наливаются соком, увеличиваясь в размерах день ото дня.

Чтобы дополнительно защитить кусты от болезней, в закваску можно добавить половину чайной ложки йода. Это простое средство действует как природный антисептик, предотвращая появление мучнистой росы и пятнистости.

Подкормку проводят трижды за сезон:

  • до начала цветения;

  • во время образования завязей;

  • сразу после сбора урожая.

Такой подход не только увеличивает урожай, но и делает крыжовник устойчивым к перепадам температуры и вредителям.

Результат впечатляет: ягоды вырастают крупными, мясистыми, с насыщенным вкусом. Они остаются плотными даже при длительном хранении, сохраняя аромат лета.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Наука и техника
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни Аудио 
Заправщик подошёл первым — платить ли за это: всё, что нужно знать водителю
Авто
Заправщик подошёл первым — платить ли за это: всё, что нужно знать водителю Аудио 
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Садоводство, цветоводство
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Сводка с фронта: Небензя заявил, что прекращение огня нереалистично, Горнальский монастырь зачищен Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Последние материалы
Новая любовь Азизы: как 61-летний бизнесмен покорил сердце звезды после скандала на НТВ
Сводка с фронта: Небензя заявил, что прекращение огня нереалистично, Горнальский монастырь зачищен
Что делать, если ты ненавидишь свою новую стрижку: 5 спасительных идей
Москва бьет 13-летний антирекорд: почему рынок новостроек внезапно замер
Как снизить давление без изнурительных тренировок: работают даже самые простые упражнения
Вода и белок: простые секреты стабилизации глюкозы
Что дешевле теплицы, но не хуже: три дачных лайфхака
Обслужился у друга — остался без страховки: как не попасть впросак
Бывшая скотобойня в Париже превратилась в нечто невероятное — и не только размерами
Как вырастить крыжовник размером со сливу — простой рецепт мощной подкормки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.