На даче может быть опасно: эта инфекция в почве провоцирует опасные заболевания

Эпидемиолог рассказал, что такое столбнячная палочка и откуда она берется в почве на дачах.
Она может распространяться в земле огородов, садов, пастбищ и в любых местах, где имеется загрязненность фекалиями человека и животных, в том числе от удобрений.
"В организм человека бактерия попадает через рану, даже небольшую царапину или порез, нанесенный предметом, который имел контакт с почвой", — отметил эпидемиолог Михаил Лебедев.
Он добавил, что заразиться можно и при ожогах. Эта инфекция, по словам врача, может провоцировать развитие пневмонии, сепсиса и поражение сердца. Смертность от столбняка достигает 17-25%, поэтому при подозрениях сразу обращайтесь в больницу, пишет KP. RU.
Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.