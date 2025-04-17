На даче может быть опасно: эта инфекция в почве провоцирует опасные заболевания

Эпидемиолог рассказал, что такое столбнячная палочка и откуда она берется в почве на дачах.

Фото: Wikipedia by Алексей Грубов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плодородная почва

Она может распространяться в земле огородов, садов, пастбищ и в любых местах, где имеется загрязненность фекалиями человека и животных, в том числе от удобрений.

"В организм человека бактерия попадает через рану, даже небольшую царапину или порез, нанесенный предметом, который имел контакт с почвой", — отметил эпидемиолог Михаил Лебедев.

Он добавил, что заразиться можно и при ожогах. Эта инфекция, по словам врача, может провоцировать развитие пневмонии, сепсиса и поражение сердца. Смертность от столбняка достигает 17-25%, поэтому при подозрениях сразу обращайтесь в больницу, пишет KP. RU.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

