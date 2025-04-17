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Как дачникам справиться с болью в спине во время работ по саду: советы терапевта

0:40
Садоводство

Терапевт Сабина Дельманова рассказала, что делать дачникам при боли в спине и мышцах во время работы по саду.

Дача - panoramio (9)
Фото: commons.wikimedia.org by kuznetsov_anton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дача - panoramio (9)

Если у вас появились резкие спазмы, отложите работу и прилягте отдохнуть. Можно попытаться снять боль пластырем, мазью, гелем с нестероидным противовоспалительным препаратом, отметила терапевт.

Дельманова не рекомендует в таком случае принимать горячие ванны и прикладывать разогревающие компрессы. Такие методы могут только принести вред.

Можно повязать на поясницу шерстяной платок, чтобы кровообращение в перенапряжённых мышцах улучшилось, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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