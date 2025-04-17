Как дачникам справиться с болью в спине во время работ по саду: советы терапевта

Терапевт Сабина Дельманова рассказала, что делать дачникам при боли в спине и мышцах во время работы по саду.
Если у вас появились резкие спазмы, отложите работу и прилягте отдохнуть. Можно попытаться снять боль пластырем, мазью, гелем с нестероидным противовоспалительным препаратом, отметила терапевт.
Дельманова не рекомендует в таком случае принимать горячие ванны и прикладывать разогревающие компрессы. Такие методы могут только принести вред.
Можно повязать на поясницу шерстяной платок, чтобы кровообращение в перенапряжённых мышцах улучшилось, пишет "Чемпионат".
Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.