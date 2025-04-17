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Как сажать болгарский перец, чтобы собрать вдвое больше

1:15
Садоводство

Хотите вырастить больше перца, не расширяя грядки? Опытные дачники давно знают один простой приём: сажать болгарский перец не по одному, а по два саженца в одну лунку. Урожайность при этом растёт в разы, а вкус и размер плодов только радуют.

Болгарский перец
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Болгарский перец

Как это работает

Метод называется квадратно-гнездовой посадкой, но в народе его знают как "по два в лунку". Суть — сделать просторные ямки размером 50x50 см и высадить в каждую по два перца на расстоянии 2-3 см друг от друга.

После высадки сеянцы укрывают плёнкой — она защищает от весенних заморозков. Снимают укрытие, когда ночная температура стабильно держится выше +15 °C. Если вы выращиваете перцы в теплице, можно сажать на 2-3 недели раньше.

Почему это эффективно

Метод особенно хорош для сухого и жаркого лета. Посаженные рядом кустики создают небольшую тень друг другу: листья защищают плоды от ожогов и помогают сохранять влагу в почве у корней.

Итог: растения чувствуют себя комфортнее, требуют меньше полива, а урожай получается щедрым и мясистым.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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