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Слива превращается в конфету, если рядом растёт это...

2:08
Садоводство

Слива может быть настоящей звездой вашего сада — если, конечно, вы не посадили рядом с ней "не тех соседей". Многие садоводы упускают из виду одну важную деталь: место, где растёт дерево, и что окружает его, напрямую влияет на урожай. А плоды, как вы понимаете, хочется получить не мелкие и кислые, а крупные, сочные и сладкие.

Слива
Фото: creativecommons.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
Слива

Хорошее соседство — залог сладких слив

Самый беспроигрышный вариант — посадить рядом с деревом другие сорта сливы. Они отлично опыляют друг друга, особенно если цветут одновременно. Например, универсальный сорт Cacańska Lepotica — идеальный "сосед", совместимый с большинством других разновидностей.

Но не торопитесь с посадкой: перед этим обязательно узнайте, насколько выбранные сорта подвержены болезням и вредителям. Если посадите рядом две одинаково уязвимые сливы — рискуете получить вспышку болезни на обеих.

Можно ли рядом посадить другие фруктовые деревья

Да! И даже нужно — если выбирать с умом. Отлично подойдут:

  • Вишня — любит те же почвенные условия, цветёт в то же время, не конфликтует со сливой.
  • Яблоня — у неё глубокая корневая система, она не "дерётся" со сливой за минералы.

Они не мешают, а наоборот, помогают формировать сильную, здоровую среду для роста.

Что посадить под сливой

Многие забывают, что под деревьями тоже можно высаживать полезные растения. А ведь это не только красиво, но и помогает бороться с вредителями.

  • Лук и чеснок — работают как природный антисептик. Их аромат отпугивает насекомых, а корни защищают от грибков.
  • Хрен — настоящий борец с тлёй и муравьями.
  • Одуванчик — улучшает вкус плодов и делает их слаще. Кто бы мог подумать?

Так что если хотите собрать с дерева не просто урожай, а настоящий десерт — пересмотрите, что растёт рядом со сливой. Возможно, именно это мешает ей раскрыть свой потенциал.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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