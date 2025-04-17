Не ждите 3 недели: прорастите петрушку за 7 дней

Петрушка — одна из самых популярных приправ в нашей кухне, но и одна из самых медлительных. Семена этой зелени известны своим упрямым нравом: могут прорастать до 3 недель, а то и дольше. Но есть способ, который существенно ускорит процесс — и, к счастью, он элементарный.
Всё дело в эфирных маслах, покрывающих семена. Они тормозят впитывание влаги, а значит — и начало роста. Поэтому задача дачника — создать тёплую, влажную и стабильную среду, где петрушка "проснётся" раньше обычного.
Подходит не только для петрушки, но и для других культур — например, томатов и цветов.
Что нужно:
рулон туалетной бумаги
полиэтиленовая плёнка
детская пелёнка (тканевая)
вода
семена петрушки
резинка и пластиковый стакан или коробка от сока
Пошагово:
Нарежьте 2 ленты туалетной бумаги, полиэтилена и пелёнки — каждая длиной по 50 см.
На пелёнку положите плёнку, сверху — ленту туалетной бумаги.
Разложите семена петрушки через каждые 0,5 см.
Опрыскайте водой комнатной температуры.
Накройте второй полоской бумаги, снова слегка увлажните.
Сверху — вторая плёнка и пелёнка.
Сверните всё в рулет и закрепите резинкой.
Поместите в стакан или коробку, налейте 1 см воды на дно.
Через 7-8 дней появятся семядольные листики. После этого разверните рулетик и аккуратно рассадите сеянцы в грунт или рассадные ёмкости.
Бумага удерживает влагу и мягко обволакивает семена
Плёнка сохраняет тепло
Пелёнка создаёт микроклимат и защищает конструкцию
Вода внизу обеспечивает стабильную влажность без перелива
Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см.
То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.