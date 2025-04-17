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Не ждите 3 недели: прорастите петрушку за 7 дней

2:00
Садоводство

Петрушка — одна из самых популярных приправ в нашей кухне, но и одна из самых медлительных. Семена этой зелени известны своим упрямым нравом: могут прорастать до 3 недель, а то и дольше. Но есть способ, который существенно ускорит процесс — и, к счастью, он элементарный.

петрушка
Фото: pxhere
петрушка

Почему петрушка долго всходит

Всё дело в эфирных маслах, покрывающих семена. Они тормозят впитывание влаги, а значит — и начало роста. Поэтому задача дачника — создать тёплую, влажную и стабильную среду, где петрушка "проснётся" раньше обычного.

Как ускорить всходы: метод с "пеленкой"

Подходит не только для петрушки, но и для других культур — например, томатов и цветов.

Что нужно:

  • рулон туалетной бумаги

  • полиэтиленовая плёнка

  • детская пелёнка (тканевая)

  • вода

  • семена петрушки

  • резинка и пластиковый стакан или коробка от сока

Пошагово:

  1. Нарежьте 2 ленты туалетной бумаги, полиэтилена и пелёнки — каждая длиной по 50 см.

  2. На пелёнку положите плёнку, сверху — ленту туалетной бумаги.

  3. Разложите семена петрушки через каждые 0,5 см.

  4. Опрыскайте водой комнатной температуры.

  5. Накройте второй полоской бумаги, снова слегка увлажните.

  6. Сверху — вторая плёнка и пелёнка.

  7. Сверните всё в рулет и закрепите резинкой.

  8. Поместите в стакан или коробку, налейте 1 см воды на дно.

Через 7-8 дней появятся семядольные листики. После этого разверните рулетик и аккуратно рассадите сеянцы в грунт или рассадные ёмкости.

Почему способ работает:

  • Бумага удерживает влагу и мягко обволакивает семена

  • Плёнка сохраняет тепло

  • Пелёнка создаёт микроклимат и защищает конструкцию

  • Вода внизу обеспечивает стабильную влажность без перелива

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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