Эти дачные хитрости удваивают урожай — без химии и затрат

3:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивать овощи с завидной отдачей можно не только благодаря хорошим семенам или регулярному поливу. Главный секрет — в деталях. Форма грядки, цвет контейнера, сочетание культур и даже освещение могут увеличить урожай в разы. Вот практичные и нестандартные приемы, которые стоит взять на вооружение.

Фото: commons.wikimedia.org by Anna Frodesiak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огород

Форма грядки имеет значение

Круглые и спиральные грядки с приподнятыми краями дольше сохраняют тепло и влагу — особенно в прохладном климате.

В центре такой грядки можно сделать компостную яму: органика будет медленно разлагаться и питать растения.

Вертикальные конструкции — спасение при нехватке места

Подвесные ящики и трубы отлично подходят для зелени, клубники и огурцов.

Главное — частый полив, так как почва в таких конструкциях быстро высыхает.

"Тенистая ловушка" — двойной урожай с одной грядки

Сажайте быстрорастущие овощи (шпинат, редис) между кукурузой, подсолнухами.

Пока высокорослые культуры набирают силу, низкорослые успевают дать урожай.

Освободившееся пространство замульчируйте или посадите на его место поздние культуры — например, капусту или свеклу.

Цвет и материал имеют значение

Темные контейнеры нагреваются быстрее — хорошо для перцев.

Светлые шпалеры отражают солнечный свет и защищают от перегрева.

Дерево "дышит", пластик долговечен, металл — греется быстрее и подходит не всем.

Соседи-спасатели

Базилик и томаты: базилик отпугивает тлю и улучшает вкус помидоров.

Морковь и лук защищают друг друга от луковой и морковной мух.

Календула и бархатцы борются с грибками и нематодами.

Избегайте соседства с фенхелем и укропом рядом с морковью — они угнетают рост.

Не забывайте о севообороте

После "вершков" (томаты, баклажаны) сажайте "корешки" (свеклу, морковь).

После бобовых (фасоль, горох) — капусту или огурцы.

Такой цикл поддерживает плодородие и снижает риск болезней.

Мульчирование — лучшее, что можно сделать для почвы

Лето: светлая мульча (солома, скошенная трава) отражает жару.

Зима: темная мульча (кора, компост) сохраняет тепло.

Используйте также картон, газеты, опавшие листья — они сохраняют влагу и подавляют сорняки.

Натуральные удобрения вместо химии

Настой крапивы насыщает растения азотом.

Банановая кожура — источник калия для цветущих культур.

Вносите органику осенью — к весне она станет безопасным гумусом.

Аромат и звук — экологичная защита

Ультразвук, ароматические масла и колокольчики отпугивают вредителей без вреда для экосистемы.

Уточнения

Огоро́д - участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.



