Эти дачные хитрости удваивают урожай — без химии и затрат

Выращивать овощи с завидной отдачей можно не только благодаря хорошим семенам или регулярному поливу. Главный секрет — в деталях. Форма грядки, цвет контейнера, сочетание культур и даже освещение могут увеличить урожай в разы. Вот практичные и нестандартные приемы, которые стоит взять на вооружение.
Круглые и спиральные грядки с приподнятыми краями дольше сохраняют тепло и влагу — особенно в прохладном климате.
В центре такой грядки можно сделать компостную яму: органика будет медленно разлагаться и питать растения.
Подвесные ящики и трубы отлично подходят для зелени, клубники и огурцов.
Главное — частый полив, так как почва в таких конструкциях быстро высыхает.
Сажайте быстрорастущие овощи (шпинат, редис) между кукурузой, подсолнухами.
Пока высокорослые культуры набирают силу, низкорослые успевают дать урожай.
Освободившееся пространство замульчируйте или посадите на его место поздние культуры — например, капусту или свеклу.
Темные контейнеры нагреваются быстрее — хорошо для перцев.
Светлые шпалеры отражают солнечный свет и защищают от перегрева.
Дерево "дышит", пластик долговечен, металл — греется быстрее и подходит не всем.
Базилик и томаты: базилик отпугивает тлю и улучшает вкус помидоров.
Морковь и лук защищают друг друга от луковой и морковной мух.
Календула и бархатцы борются с грибками и нематодами.
Избегайте соседства с фенхелем и укропом рядом с морковью — они угнетают рост.
После "вершков" (томаты, баклажаны) сажайте "корешки" (свеклу, морковь).
После бобовых (фасоль, горох) — капусту или огурцы.
Такой цикл поддерживает плодородие и снижает риск болезней.
Лето: светлая мульча (солома, скошенная трава) отражает жару.
Зима: темная мульча (кора, компост) сохраняет тепло.
Используйте также картон, газеты, опавшие листья — они сохраняют влагу и подавляют сорняки.
Настой крапивы насыщает растения азотом.
Банановая кожура — источник калия для цветущих культур.
Вносите органику осенью — к весне она станет безопасным гумусом.
Ультразвук, ароматические масла и колокольчики отпугивают вредителей без вреда для экосистемы.
Огоро́д - участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.