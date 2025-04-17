Какие растения посадить рядом с помидорами, чтобы увеличить урожай

Чтобы получить от томатов максимум — крупных, сладких и сочных плодов — одного ухода мало. Большую роль играют соседи по грядке. Некоторые культуры улучшают почву, отпугивают вредителей и даже повышают вкусовые качества томатов. А есть и такие, которые мешают развитию — их лучше держать подальше.
Вот список лучших компаньонов для томатов — с объяснением, чем они полезны.
1. Огуречная трава (бораго)
Привлекает насекомых-опылителей
Отпугивает жуков-рогачей
Улучшает микроклимат вокруг растений
2. Базилик
Защищает от земляных блошек
Улучшает вкус томатов, растущих рядом
Эффектен и как кулинарный компаньон
3. Чабрец и шалфей
Обладают резким ароматом, отпугивающим вредителей
Защищают от множества насекомых
Повышают фитосанитарное состояние посадок
4. Лук и чеснок
Содержат фитонциды
Надёжно отпугивают паутинного клеща и медяницу
Не забирают у томатов питание
5. Горчица и фацелия
Обогащают и структурируют почву
Защищают корни томатов от перегрева
Служат живой мульчей и притенением от солнца
Перец — легко передаёт болезни и конкурирует за питание
Горох — угнетает рост томатов
Кукуруза — затеняет и "вытягивает" из почвы влагу
Кабачки и цветная капуста — агрессивны и подавляют корневую зону томатов
Брокколи — не сочетается по требованиям к почве и влаге
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.