Какие растения посадить рядом с помидорами, чтобы увеличить урожай

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы получить от томатов максимум — крупных, сладких и сочных плодов — одного ухода мало. Большую роль играют соседи по грядке. Некоторые культуры улучшают почву, отпугивают вредителей и даже повышают вкусовые качества томатов. А есть и такие, которые мешают развитию — их лучше держать подальше.

Фото: Own work by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томаты, помидоры

Вот список лучших компаньонов для томатов — с объяснением, чем они полезны.

Лучшие соседи для томатов

1. Огуречная трава (бораго)

Привлекает насекомых-опылителей

Отпугивает жуков-рогачей

Улучшает микроклимат вокруг растений

2. Базилик

Защищает от земляных блошек

Улучшает вкус томатов, растущих рядом

Эффектен и как кулинарный компаньон

3. Чабрец и шалфей

Обладают резким ароматом, отпугивающим вредителей

Защищают от множества насекомых

Повышают фитосанитарное состояние посадок

4. Лук и чеснок

Содержат фитонциды

Надёжно отпугивают паутинного клеща и медяницу

Не забирают у томатов питание

5. Горчица и фацелия

Обогащают и структурируют почву

Защищают корни томатов от перегрева

Служат живой мульчей и притенением от солнца

Нежелательные соседи:

Перец — легко передаёт болезни и конкурирует за питание

Горох — угнетает рост томатов

Кукуруза — затеняет и "вытягивает" из почвы влагу

Кабачки и цветная капуста — агрессивны и подавляют корневую зону томатов

Брокколи — не сочетается по требованиям к почве и влаге

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

