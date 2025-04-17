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Какие растения посадить рядом с помидорами, чтобы увеличить урожай

1:39
Садоводство

Чтобы получить от томатов максимум — крупных, сладких и сочных плодов — одного ухода мало. Большую роль играют соседи по грядке. Некоторые культуры улучшают почву, отпугивают вредителей и даже повышают вкусовые качества томатов. А есть и такие, которые мешают развитию — их лучше держать подальше.

Томаты, помидоры
Фото: Own work by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томаты, помидоры

Вот список лучших компаньонов для томатов — с объяснением, чем они полезны.

Лучшие соседи для томатов

1. Огуречная трава (бораго)

  • Привлекает насекомых-опылителей

  • Отпугивает жуков-рогачей

  • Улучшает микроклимат вокруг растений

2. Базилик

  • Защищает от земляных блошек

  • Улучшает вкус томатов, растущих рядом

  • Эффектен и как кулинарный компаньон

3. Чабрец и шалфей

  • Обладают резким ароматом, отпугивающим вредителей

  • Защищают от множества насекомых

  • Повышают фитосанитарное состояние посадок

4. Лук и чеснок

  • Содержат фитонциды

  • Надёжно отпугивают паутинного клеща и медяницу

  • Не забирают у томатов питание

5. Горчица и фацелия

  • Обогащают и структурируют почву

  • Защищают корни томатов от перегрева

  • Служат живой мульчей и притенением от солнца

Нежелательные соседи:

  • Перец — легко передаёт болезни и конкурирует за питание

  • Горох — угнетает рост томатов

  • Кукуруза — затеняет и "вытягивает" из почвы влагу

  • Кабачки и цветная капуста — агрессивны и подавляют корневую зону томатов

  • Брокколи — не сочетается по требованиям к почве и влаге

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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