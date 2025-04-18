Чем накормить картошку весной, чтобы не остаться без урожая

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Грядки под картошку пустуют? Осенью не внесли удобрения? Не беда! Весна — не повод для паники, а шанс всё исправить. Главное — не брать первое попавшееся "химозное" средство, а выбрать разумные, экологичные варианты, которые действительно работают. Вот три проверенных подхода.

Фото: Own work by Ezhuttukari, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Картошка, картофель

1. Перегной и компост — золотой стандарт

Картошка не любит переизбыток "свежей" органики, зато обожает перепревшую. Компост или перегной (лучше старенький, не резкий) — отличный старт. Они улучшают структуру почвы, насыщают полезными веществами и не провоцируют вспышку вредителей. Расход — около 6-8 кг на квадрат.

Есть деньги — возьмите биогумус. Нет — соберите свой компост. И, кстати, удобрения в гранулах удобнее вносить точечно — прямо в лунку.

2. Зола — не только от ведьм

Картошка обожает золу! Она раскисляет почву, дает кучу минералов и отпугивает вредителей. Норма — от 100 до 300 г на "квадрат". Но не мешайте золу с минеральными удобрениями — вместе они не работают, а только портят друг другу "характер".

3. Сидераты — зеленая армия поддержки

Если хочется и почву оздоровить, и сорняки победить — сеем сидераты. Лучшие для весны: горчица, редька, фацелия, горох. Главное — срезать за 2-3 недели до посадки картошки и аккуратно заделать в почву. Можно высевать смесь — например, фацелия + горчица. Сильно разгуляться с зеленью не стоит — слишком мощная ботва может сыграть злую шутку.

Бонус: в междурядья можно воткнуть бархатцы или календулу. И красиво, и жуки в шоке.