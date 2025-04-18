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Сад как в кино: 7 технологий, которые делают дачу умнее вас

2:53
Садоводство

Зачем тянуть шланг по участку, когда полив можно включить из смартфона? Зачем гадать, что не так с грядкой, если это скажет датчик? Современные технологии добрались и до огорода. Сегодня продвинутые дачники выращивают урожай, управляя процессами одним кликом. Рассказываем, какие умные помощники стоит взять на вооружение уже этой весной.

Обрезка кустов
Фото: Designed by Freepik by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обрезка кустов

1. Автоматический полив: забудьте про лейку

Система сама определяет, когда пора поливать — и делает это без вашего участия. Управление через приложение, реагирование на влажность почвы, настройка по прогнозу погоды.

Есть три основных вида:

  • Капельный полив — точечное увлажнение прямо под корень.

  • Спринклеры — как дождь: хорошо для газонов и цветников.

  • Микродождевание — идеальный выбор для теплиц и капризных культур.

2. Робот-газонокосилка: ухоженный газон без усилий

Этот малыш косит траву сам, объезжает клумбы, запоминает рельеф и возвращается на базу, когда разряжается. Работает как пылесос, только на участке. Чистота и порядок круглый год.

3. Датчики для почвы: знают больше, чем агроном

Они измеряют всё: кислотность, влажность, температуру, даже уровень света. Вся информация попадает в приложение, которое тут же подскажет — чем подкормить или когда пересадить. Больше никаких "на глаз".

4. Приложения: телефон подскажет, чем болеет растение

Наведите камеру на лист — и получите диагноз. И не только. Такие приложения помогут определить вид растения, расскажут, где его лучше посадить, и даже заведут для него "личное дело" с напоминаниями о поливе и удобрении.

5. Теплица с климат-контролем: как в космосе, только с томатами

Внутри — датчики, снаружи — полный контроль. Температура, влажность, уровень СО₂, досветка, автоматический обогрев и полив. И всё это — с вашего смартфона. Идеально для тех, кто любит урожай, но не любит хлопоты.

6. Измельчитель веток: превращаем мусор в удобрение

Сухие ветки, опавшие листья, сорняки — всё идёт в ход. Получившаяся мульча удерживает влагу, подавляет сорняки и удобряет почву. Хотите ускорить компост? Измельчитель справится и с этим.

7. Планировщики участка: ландшафтный дизайнер в кармане

Где посадить малину, чтобы не затенить клубнику? Как правильно распределить грядки? Эти приложения всё продумают за вас. Некоторые даже покажут, как будет выглядеть сад через пару лет.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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