Сад как в кино: 7 технологий, которые делают дачу умнее вас

Зачем тянуть шланг по участку, когда полив можно включить из смартфона? Зачем гадать, что не так с грядкой, если это скажет датчик? Современные технологии добрались и до огорода. Сегодня продвинутые дачники выращивают урожай, управляя процессами одним кликом. Рассказываем, какие умные помощники стоит взять на вооружение уже этой весной.
Система сама определяет, когда пора поливать — и делает это без вашего участия. Управление через приложение, реагирование на влажность почвы, настройка по прогнозу погоды.
Капельный полив — точечное увлажнение прямо под корень.
Спринклеры — как дождь: хорошо для газонов и цветников.
Микродождевание — идеальный выбор для теплиц и капризных культур.
Этот малыш косит траву сам, объезжает клумбы, запоминает рельеф и возвращается на базу, когда разряжается. Работает как пылесос, только на участке. Чистота и порядок круглый год.
Они измеряют всё: кислотность, влажность, температуру, даже уровень света. Вся информация попадает в приложение, которое тут же подскажет — чем подкормить или когда пересадить. Больше никаких "на глаз".
Наведите камеру на лист — и получите диагноз. И не только. Такие приложения помогут определить вид растения, расскажут, где его лучше посадить, и даже заведут для него "личное дело" с напоминаниями о поливе и удобрении.
Внутри — датчики, снаружи — полный контроль. Температура, влажность, уровень СО₂, досветка, автоматический обогрев и полив. И всё это — с вашего смартфона. Идеально для тех, кто любит урожай, но не любит хлопоты.
Сухие ветки, опавшие листья, сорняки — всё идёт в ход. Получившаяся мульча удерживает влагу, подавляет сорняки и удобряет почву. Хотите ускорить компост? Измельчитель справится и с этим.
Где посадить малину, чтобы не затенить клубнику? Как правильно распределить грядки? Эти приложения всё продумают за вас. Некоторые даже покажут, как будет выглядеть сад через пару лет.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.