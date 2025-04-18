Ложный жук или настоящий враг — как не перепутать

2:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На грядке появился полосатый вредитель, но картошку он вроде бы не трогает? Возможно, перед вами вовсе не тот страшный колорадский жук, о котором твердят дачники. Его "двойник", ложный жук, действительно очень похож, но при этом ведёт себя совсем иначе. Разбираемся, стоит ли бить тревогу и как действовать, если незваный гость всё же поселился у вас на участке.

Фото: commons.wikimedia.org by Heinonlein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Колорадский жук на картофеле

Внешне — как брат близнец

Настоящий колорадский жук и его ложный "коллега" (Leptinotarsa juncta) почти неразличимы на первый взгляд. Те же полоски, похожая форма и размер, длина тела около 10 мм. Но всё же есть ключевые отличия. Самое заметное — тонкая коричнево-красная полоска по центру спинки и более светлые лапки.

Если же вы видите только личинок — обращайте внимание на цвет. У настоящего колорада потомство оранжево-красное, у ложного — бледное, почти белёсое. Ещё один нюанс — количество точек сбоку. У ложного жука их один ряд, у настоящего — два.

На что он охотится

Этот жук — не любитель картошки. Чаще его можно встретить на табаке, физалисе, паслене. Иногда он не прочь перекусить баклажанами или томатами, особенно в конце сезона. Но основная его база — дикие пасленовые. Именно поэтому вредит он не всегда и не везде.

Однако если в вашей грядке он обосновался всерьез — вред может быть ощутимым. Личинки поедают листья и стебли, оставляя скелетированные участки. Это ослабляет растение, замедляет рост и может привести к его гибели.

Нужно ли бороться

Да, если он стал настоящей проблемой.

Методы те же, что и для борьбы с настоящим колорадским жуком:

ручной сбор насекомых;

опрыскивание настоями лука, чистотела, горчицы;

обработка инсектицидами на основе имидаклоприда, клотианидина, альфа-циперметрина;

биопрепараты: Битоксибациллин, Фитоверм, МатринБио, пиретрины;

рыхление почвы (для уничтожения личинок и куколок);

осенняя перекопка и обработка участка.

Помимо вас, против ложного жука выступают и естественные союзники: лягушки, божьи коровки, жужелицы, птицы. Даже клопы-вредители могут здесь сыграть на вашей стороне.

Полный вредитель? Не совсем. Но расслабляться тоже не стоит. Ложный колорадский жук не так опасен, как его "оригинальный" собрат, но при массовом появлении вполне способен нанести урон грядкам. Главное — вовремя распознать, не перепутать и при необходимости — действовать.

Уточнения

Колора́дский жук — вид насекомых из семейства жуков-листоедов. Жуки и личинки этого вида питаются листьями растений семейства паслёновых: картофеля, сладкого перца, томата, дерезы, физалиса, баклажана, белены, что делает их опасными вредителями сельского хозяйства.

