Феромоны против вредителей: хитрый способ защиты сада

2:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Невидимая угроза в саду появляется задолго до первых повреждений на листьях. Но распознать её можно заранее — с помощью феромонной ловушки. Это простое устройство, которое делает то, что не может даже опытный дачник: вовремя сигнализирует о начале нашествия вредителей.

Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ Муха крупным планом

Что это вообще такое

Феромоны — это вещества, с помощью которых насекомые "разговаривают" друг с другом. Ученые научились воссоздавать эти сигналы и применять их против самих насекомых. В ловушках используются специальные приманки, которые имитируют запах самки определенного вида. Прилетевший самец попадает в ловушку — и дальше уже не выбирается.

Устройство может выглядеть как липкая панель с капсулой внутри, воронка или даже кольцо, которое вешают на ветку. Вариантов много, но суть одна — привлечь и обезвредить насекомое до того, как оно успеет навредить урожаю.

Против кого работают

Феромонные ловушки эффективны против самых разных вредителей:

плодожорок

листоверток

долгоносиков

совок

трипсов

моли (в том числе пищевой)

колорадского жука (тут применяются особые феромоны)

Главное — правильно подобрать приманку под конкретного вредителя. Ловушка действует точно и не затрагивает полезных насекомых.

Когда и как устанавливать

Лучшее время — ранняя весна, до начала массового лёта вредителей. Важно: на одно дерево или участок в 100 кв. м достаточно одной-двух ловушек.

Чтобы приманка дольше сохраняла эффект, вешайте устройство с северной стороны дерева, в тени. Размещайте его на уровне растений или чуть выше — это повысит шанс, что насекомые "почуют" аромат.

Феромонной капсулы хватает примерно на месяц, потом её нужно заменить. Если ловушка с клеевым слоем — он тоже подлежит замене по мере загрязнения.

Что важно помнить

Устанавливать и заправлять ловушки нужно в перчатках и на свежем воздухе.

Храните капсулы отдельно от химии и сильнопахнущих веществ.

Проверяйте ловушки не реже одного раза в неделю.

Не ждите, что они уничтожат всех вредителей — личинки и самки в ловушку не попадают.

Плюсы и минусы

Преимущества: феромонные ловушки не токсичны, не вредят природе, работают точечно. Они показывают, когда вредители активизировались, и позволяют рассчитать, сколько их на участке.

Недостатки: сами по себе они не решают проблему. Это больше система раннего оповещения, а не полное решение. Поэтому их стоит использовать вместе с другими методами защиты — от биологических средств до агротехники.