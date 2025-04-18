Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Столовая СССР. Можно ли было наесться на 50 копеек?
Три врага стройности: стресс, обмен веществ и то, с чем ты родился
Перекрёсток ошибок: где водители теряют права и терпение
Съешь это на завтрак — и забудешь о дефиците витамина D
Трамп играет в долгую: пошлины могут избавить США от долговой ловушки
Астраханские фанаты перешли черту: Егор Крид был в шоке от их выходки на своём концерте и повернулся спиной к залу
Рай для интровертов: секретный уголок Европы, где вода чище, чем в бассейне
Пять утренних ритуалов, которые превратят ваш день в мини-путешествие
Далеко за звёздами что-то дышит: химия, которая заставила человечество затаить дыхание

Феромоны против вредителей: хитрый способ защиты сада

2:50
Садоводство

Невидимая угроза в саду появляется задолго до первых повреждений на листьях. Но распознать её можно заранее — с помощью феромонной ловушки. Это простое устройство, которое делает то, что не может даже опытный дачник: вовремя сигнализирует о начале нашествия вредителей.

Муха крупным планом
Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
Муха крупным планом

Что это вообще такое

Феромоны — это вещества, с помощью которых насекомые "разговаривают" друг с другом. Ученые научились воссоздавать эти сигналы и применять их против самих насекомых. В ловушках используются специальные приманки, которые имитируют запах самки определенного вида. Прилетевший самец попадает в ловушку — и дальше уже не выбирается.

Устройство может выглядеть как липкая панель с капсулой внутри, воронка или даже кольцо, которое вешают на ветку. Вариантов много, но суть одна — привлечь и обезвредить насекомое до того, как оно успеет навредить урожаю.

Против кого работают

Феромонные ловушки эффективны против самых разных вредителей:

  • плодожорок

  • листоверток

  • долгоносиков

  • совок

  • трипсов

  • моли (в том числе пищевой)

  • колорадского жука (тут применяются особые феромоны)

Главное — правильно подобрать приманку под конкретного вредителя. Ловушка действует точно и не затрагивает полезных насекомых.

Когда и как устанавливать

Лучшее время — ранняя весна, до начала массового лёта вредителей. Важно: на одно дерево или участок в 100 кв. м достаточно одной-двух ловушек.

Чтобы приманка дольше сохраняла эффект, вешайте устройство с северной стороны дерева, в тени. Размещайте его на уровне растений или чуть выше — это повысит шанс, что насекомые "почуют" аромат.

Феромонной капсулы хватает примерно на месяц, потом её нужно заменить. Если ловушка с клеевым слоем — он тоже подлежит замене по мере загрязнения.

Что важно помнить

  • Устанавливать и заправлять ловушки нужно в перчатках и на свежем воздухе.

  • Храните капсулы отдельно от химии и сильнопахнущих веществ.

  • Проверяйте ловушки не реже одного раза в неделю.

  • Не ждите, что они уничтожат всех вредителей — личинки и самки в ловушку не попадают.

Плюсы и минусы

Преимущества: феромонные ловушки не токсичны, не вредят природе, работают точечно. Они показывают, когда вредители активизировались, и позволяют рассчитать, сколько их на участке.

Недостатки: сами по себе они не решают проблему. Это больше система раннего оповещения, а не полное решение. Поэтому их стоит использовать вместе с другими методами защиты — от биологических средств до агротехники.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Минус 90 — и никаких спортзалов: что вы всё ещё едите, а зря
Красота и стиль
Минус 90 — и никаких спортзалов: что вы всё ещё едите, а зря Аудио 
Не химия, а природа: растения, которые защитят ваш дом от тараканов
Недвижимость
Не химия, а природа: растения, которые защитят ваш дом от тараканов Аудио 
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Домашние животные
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Сводка с фронта: Небензя заявил, что прекращение огня нереалистично, Горнальский монастырь зачищен Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Последние материалы
Три врага стройности: стресс, обмен веществ и то, с чем ты родился
Перекрёсток ошибок: где водители теряют права и терпение
Съешь это на завтрак — и забудешь о дефиците витамина D
Трамп играет в долгую: пошлины могут избавить США от долговой ловушки
Астраханские фанаты перешли черту: Егор Крид был в шоке от их выходки на своём концерте и повернулся спиной к залу
Рай для интровертов: секретный уголок Европы, где вода чище, чем в бассейне
Пять утренних ритуалов, которые превратят ваш день в мини-путешествие
Как накормить Барсика таблеткой и не лишиться руки и настроения
Далеко за звёздами что-то дышит: химия, которая заставила человечество затаить дыхание
Готовы ли вы к жизни за городом? Вот что часто забывают новосёлы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.