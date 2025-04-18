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Что дешевле теплицы, но не хуже: три дачных лайфхака

2:39
Садоводство

Полноценная теплица — удовольствие не из дешевых. Но это не повод отказываться от раннего урожая и крепкой рассады. Если бюджет ограничен, а растения требуют тепла, есть как минимум три способа обойтись без классической теплицы — и не потерять в результате.

Теплица
Фото: commons.wikimedia.org by Selso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Теплица

Мини-парники и туннели: быстро, просто и эффективно

Самый очевидный и доступный вариант — установить арки и накрыть их пленкой или агроволокном. Такая конструкция не требует капитального фундамента и обогрева. Солнце справится само. Агротуннель защищает рассаду от холода, ветра и дождей. Главное — не забывать приоткрывать укрытие в теплые дни, чтобы не сварить растения под пленкой.

Сделать парник своими руками проще простого: понадобятся пластиковые дуги, пленка или нетканый материал. Некоторые огородники просто накрывают грядки агроволокном без всяких конструкций. Чтобы ускорить прогрев почвы, в грядку можно заложить навоз. Он работает как природный обогреватель и помогает добиться урожая на пару недель раньше.

Теплые грядки: грядка, которая сама себя греет

Если хочется совместить укрытие и обогрев, на помощь придут теплые грядки. Это своеобразный компостник с овощами сверху. Внутри органика разлагается и греет почву. Такие грядки можно делать как на открытом воздухе, так и под укрытием — результат одинаково хороший.

Лучше всего подходят высокие грядки с деревянным коробом и дугами для пленки. Внутри — многослойная начинка: дренаж из веток, навоз, компост, удобрения и слой земли. Заложенную грядку проливают, накрывают и дают отстояться. Весной она готова к работе. Плюс — плодородие, минус — нужен небольшой запас сил на сооружение.

Холодная рама: теплица по-походному

Если бюджет минимален, а задача — вырастить рассаду или защитить зелень, пригодится старая добрая холодная рама. По сути, это короб с прозрачной крышкой. Ее можно сделать из оконной рамы, поликарбоната или просто пленки.

Холодная рама удерживает тепло, защищает от ветра и помогает растениям быстрее адаптироваться весной. Конструкция легко перемещается по участку. А если под плодородный слой уложить немного навоза — получится мини-парник с подогревом. Подойдет даже солома: тюки работают как термос.

Уточнения

Парни́к — малогабаритное неотапливаемое строение для защиты культурных растений от воздействия неблагоприятных погодных условий. Представляет собой малогабаритное культивационное сооружение, имеющее боковое ограждение и съёмную свето-прозрачную кровлю, полностью или частично погруженное в почву, обслуживаемое рабочими, находящимися вне помещения. Различают холодные, полухолодные и тёплые парники.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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