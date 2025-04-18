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Спанбонд против заморозков и жары: как работает агроволокно на грядке

2:41
Садоводство

Огород без спанбонда сегодня — как дом без крыши. Этот легкий материал спасает рассаду от заморозков, кусты от жары, почву от сорняков. Но чтобы он действительно работал, нужно точно знать, что и когда покупать.

Агроволокно
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
Агроволокно

Агроволокно или спанбонд: в чём разница

Многие путают эти названия, но разница есть. Спанбонд — это технология производства материала из полипропилена. А агроволокно — это уже модифицированный спанбонд с защитой от ультрафиолета, адаптированный под потребности растений. То есть любое агроволокно — это спанбонд, но не наоборот.

Лутрасил, агроспан, спанбел, агрил — не отдельные материалы, а просто бренды, под которыми выпускается агроволокно.

Как выбрать спанбонд: плотность решает всё

Материал бывает разной плотности, и именно от этого зависит, где и как его использовать.

Белый спанбонд:

  • 17-23 г/кв.м — для защиты рассады от солнца, легкий, пропускает максимум света, защищает от заморозков до -5°С.

  • 30-42 г/кв.м — подходит для укрытия грядок и парников, выдерживает заморозки до -6°С, защищает от града и ветра.

  • 50-60 г/кв.м — самый плотный, утепляет деревья, кустарники и теплицы, подходит для суровой зимы и ветреных участков.

Черный спанбонд:

  • 50-60 г/кв.м — не пропускает свет и идеально подходит для мульчирования. Под ним сорняки не прорастают, почва остаётся влажной, а плоды — чистыми. Отличный вариант для клубники и перца.

Есть и двухцветные варианты: черно-белые (от сорняков и солнца) и красно-желтые — для защиты растений от капризов погоды.

Как использовать агроволокно правильно

Белым спанбондом укрывают грядки или строят временные парники. Чем плотнее материал — тем надёжнее защита от холода, но тем меньше света он пропускает.

Черный — просто расстилается на почве. В нём прорезают отверстия, в которые сажают рассаду. Растут только те культуры, которые нужны, всё остальное — под контролем.

Если плотности недостаточно — не беда. Можно накрыть грядки в два слоя.

При аккуратном использовании спанбонд служит 3-4 сезона. Главное — не перетягивать, не рвать и сушить после сезона.

Уточнения

Спанбонд — название технологии производства нетканого материала из расплава полимера фильерным способом. Часто в профессиональной среде термином «спанбонд» обозначают также материал, произведённый по технологии «спанбонд».
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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