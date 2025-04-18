Спанбонд против заморозков и жары: как работает агроволокно на грядке

Огород без спанбонда сегодня — как дом без крыши. Этот легкий материал спасает рассаду от заморозков, кусты от жары, почву от сорняков. Но чтобы он действительно работал, нужно точно знать, что и когда покупать.
Многие путают эти названия, но разница есть. Спанбонд — это технология производства материала из полипропилена. А агроволокно — это уже модифицированный спанбонд с защитой от ультрафиолета, адаптированный под потребности растений. То есть любое агроволокно — это спанбонд, но не наоборот.
Лутрасил, агроспан, спанбел, агрил — не отдельные материалы, а просто бренды, под которыми выпускается агроволокно.
Материал бывает разной плотности, и именно от этого зависит, где и как его использовать.
Белый спанбонд:
17-23 г/кв.м — для защиты рассады от солнца, легкий, пропускает максимум света, защищает от заморозков до -5°С.
30-42 г/кв.м — подходит для укрытия грядок и парников, выдерживает заморозки до -6°С, защищает от града и ветра.
50-60 г/кв.м — самый плотный, утепляет деревья, кустарники и теплицы, подходит для суровой зимы и ветреных участков.
Черный спанбонд:
50-60 г/кв.м — не пропускает свет и идеально подходит для мульчирования. Под ним сорняки не прорастают, почва остаётся влажной, а плоды — чистыми. Отличный вариант для клубники и перца.
Есть и двухцветные варианты: черно-белые (от сорняков и солнца) и красно-желтые — для защиты растений от капризов погоды.
Белым спанбондом укрывают грядки или строят временные парники. Чем плотнее материал — тем надёжнее защита от холода, но тем меньше света он пропускает.
Черный — просто расстилается на почве. В нём прорезают отверстия, в которые сажают рассаду. Растут только те культуры, которые нужны, всё остальное — под контролем.
Если плотности недостаточно — не беда. Можно накрыть грядки в два слоя.
При аккуратном использовании спанбонд служит 3-4 сезона. Главное — не перетягивать, не рвать и сушить после сезона.
Спанбонд — название технологии производства нетканого материала из расплава полимера фильерным способом. Часто в профессиональной среде термином «спанбонд» обозначают также материал, произведённый по технологии «спанбонд».
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.